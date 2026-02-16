“Jazzacci” a Besozzo: al Teatro Duse le canzoni di Jannacci diventano jazz

La musica di Enzo Jannacci incontra le sonorità del jazz a Besozzo. Sabato 21 febbraio, alle ore 21.00, il Teatro Duse ospiterà «Jazzacci», il terzo appuntamento della stagione teatrale 2026 organizzata dal Comune in collaborazione con il Circuito CLAPS. Lo spettacolo promette di essere un viaggio originale tra le note e le parole di uno degli artisti più amati della canzone italiana, capace di mescolare ironia, poesia e critica sociale.

Un omaggio tra jazz e cabaret

Il progetto «Jazzacci» nasce con l’intento di reinterpretare il repertorio di Jannacci attraverso arrangiamenti inediti e raffinati. Non si tratta di una semplice esecuzione di cover, ma di una rilettura che esalta la profondità musicale dei brani originali unendo tradizione e sperimentazione. A guidare la serata sarà il frontman Meo Cominardi, che con il suo stile cabarettistico saprà coinvolgere la platea, mantenendo vivo quello spirito surreale e divertente che ha sempre contraddistinto le performance del “medico-cantautore” milanese.

La stagione prosegue al Duse

L’evento di sabato rappresenta una tappa centrale del cartellone besozzese, pensato per offrire proposte culturali variegate e di qualità. Dopo l’omaggio musicale, la rassegna proseguirà nei mesi di marzo con altri due titoli molto attesi: il 7 marzo sarà la volta di «A casa la sapevo» della compagnia Chronos3, mentre il 28 marzo si parlerà di tematiche attuali con «WEBulli», portato in scena da Industria Scenica.

Biglietti e modalità di ingresso

I biglietti per la serata sono già disponibili per l’acquisto online e presso i punti vendita autorizzati. Il costo intero è di 15 euro, con riduzioni previste per i più giovani: 6 euro fino ai 12 anni e 10 euro per la fascia tra i 13 e i 25 anni. La biglietteria del teatro in via Duse aprirà inoltre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. La serata è accessibile anche tramite l’utilizzo della Carta del Docente e del Bonus Cultura.