Jerago con Orago ricorda Gianni Mottin: una serata di fede e memoria
Amici, compagni di cammino, “fratelli” di cuore, insieme al nipote Mattia, hanno condiviso testimonianze e letto lettere giunte anche da lontano
Nella serata di martedì 10 febbraio, a Jerago con Orago, la comunità si è riunita per rendere omaggio al compianto Gianni Mottin, in una serata intensa e profondamente sentita, dedicata alla sua memoria.
L’incontro si è articolato in due momenti distinti. Il primo, di raccoglimento spirituale, ha visto la celebrazione del Santo Rosario, in un clima di preghiera e silenzio che ha unito i presenti nel ricordo e nella gratitudine per la sua vita.
Il secondo momento, ancor più carico di emozione, si è svolto in una sala simbolicamente dedicata al tema: “Il ricordo di Gianni non muore mai”. Un’affermazione semplice, ma solenne, che ha racchiuso il significato più autentico della serata.
Amici, compagni di cammino, “fratelli” non di sangue ma di cuore per Gianni, insieme al nipote Mattia, hanno condiviso testimonianze e letto lettere giunte anche da lontano — da Vallesaccarda, da Marsala, dalla Calabria — segno tangibile di quanto profondo e diffuso fosse l’affetto nei suoi confronti. Parole sincere, cariche di stima e riconoscenza, che hanno restituito il ritratto di un uomo capace di lasciare un’impronta viva e indelebile nella vita di molti.
Gianni continua a vivere nel cuore di chi lo ha amato, stimato e accompagnato nel suo percorso terreno. La numerosa partecipazione e la commozione condivisa hanno testimoniato la forza di un legame che il tempo non può dissolvere.
Un ringraziamento sentito e rispettoso va alla sua famiglia, in particolare alla moglie Laura, e a tutti coloro che hanno preso parte alla commemorazione, offrendo parole, ricordi ed emozioni.
Il ricordo di Gianni continua a vivere con affetto anche attraverso la pagina dedicata: “In memoria di Gianni Mottin”.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.