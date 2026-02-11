Jerago con Orago ricorda Gianni Mottin: una serata di fede e memoria

Nella serata di martedì 10 febbraio, a Jerago con Orago, la comunità si è riunita per rendere omaggio al compianto Gianni Mottin, in una serata intensa e profondamente sentita, dedicata alla sua memoria.

L’incontro si è articolato in due momenti distinti. Il primo, di raccoglimento spirituale, ha visto la celebrazione del Santo Rosario, in un clima di preghiera e silenzio che ha unito i presenti nel ricordo e nella gratitudine per la sua vita.

Il secondo momento, ancor più carico di emozione, si è svolto in una sala simbolicamente dedicata al tema: “Il ricordo di Gianni non muore mai”. Un’affermazione semplice, ma solenne, che ha racchiuso il significato più autentico della serata.

Amici, compagni di cammino, “fratelli” non di sangue ma di cuore per Gianni, insieme al nipote Mattia, hanno condiviso testimonianze e letto lettere giunte anche da lontano — da Vallesaccarda, da Marsala, dalla Calabria — segno tangibile di quanto profondo e diffuso fosse l’affetto nei suoi confronti. Parole sincere, cariche di stima e riconoscenza, che hanno restituito il ritratto di un uomo capace di lasciare un’impronta viva e indelebile nella vita di molti.

Gianni continua a vivere nel cuore di chi lo ha amato, stimato e accompagnato nel suo percorso terreno. La numerosa partecipazione e la commozione condivisa hanno testimoniato la forza di un legame che il tempo non può dissolvere.

Un ringraziamento sentito e rispettoso va alla sua famiglia, in particolare alla moglie Laura, e a tutti coloro che hanno preso parte alla commemorazione, offrendo parole, ricordi ed emozioni.

Il ricordo di Gianni continua a vivere con affetto anche attraverso la pagina dedicata: “In memoria di Gianni Mottin”.