La Comunità montana Valli del Verbano ha scelto Varese Welcome: “Un investimento a lungo termine per i nostri territori”

Anche la Comunità montana Valli del Verbano è entrata nella Fondazione Varese Welcome e nei giorni scorsi ha partecipato alla prima assemblea dei soci che si è svolta a Rho Fiera in concomitanza con la Borsa Internazionale del Turismo 2026. È la prima delle due comunità montane della provincia di Varese ad aderire al progetto, con l’obiettivo di promuovere il territorio in modo unitario e rafforzarne l’attrattività.

A spiegare le ragioni della scelta è Valeria Squitieri, assessore al Turismo e alla Promozione territoriale della Comunità montana , che parla di una visione condivisa e di un investimento strategico a lungo termine.

“Unire le forze dà valore al territorio”

«Quando ho sentito parlare della fondazione da parte della Camera di Commercio ho capito subito il potenziale e la necessità per il nostro territorio di esserci – spiega Valeria Squitieri – Descrivere il territorio in maniera unitaria superando frammentazioni e promozioni isolate permette di raccontare ciò che di bello e speciale c’è nella nostra zona. Unire le forze dà valore al territorio e allo stesso tempo porta benefici a chi ci lavora»

Per la Comunità montana si tratta quindi di «una grande opportunità, un investimento a lungo termine» per valorizzare un’area ricca di risorse naturali, culturali e paesaggistiche.

Dal lago alla montagna, un’offerta completa

Le Valli del Verbano possono contare su una proposta turistica estremamente variegata. «È una zona che ha un’offerta vastissima – prosegue Valeria Squitieri – Si va dal lago alla montagna, con ambienti naturali meravigliosi. Accanto ai paesaggi, non mancano siti di interesse storico e culturale nei diversi comuni del territorio, oltre a una rete di sentieri che consente un turismo lento, esperienziale, sempre più richiesto soprattutto dai visitatori provenienti dall’estero».

La sentieristica e le attività all’aria aperta rappresentano infatti uno degli assi portanti della proposta turistica, in linea con una domanda crescente di esperienze autentiche e sostenibili.

Un progetto di sistema

L’adesione della Comunità montana Valli del Verbano rafforza il percorso di Varese Welcome verso una promozione integrata dell’intera provincia. L’idea è quella di costruire un racconto coerente, capace di mettere in rete lago, montagna, borghi e patrimonio culturale.

Per Squitieri, il valore aggiunto sta proprio nella dimensione di sistema: lavorare insieme per rendere più riconoscibile e competitivo il territorio, offrendo nuove opportunità a operatori, imprese e comunità locali: «Un passo che punta a consolidare l’identità turistica delle Valli del Verbano all’interno di una strategia provinciale più ampia».