La Farmacia Comunale di Malnate dona 7.000 euro di farmaci alla Casa della Carità di Varese

Un gesto di solidarietà concreto unisce Malnate e Varese nel segno dell’assistenza sanitaria. In occasione dell’avvio delle Giornate di Raccolta del Farmaco promosse dal Banco Farmaceutico ETS, l’azienda speciale ASPEM ha donato all’Associazione Pane di Sant’Antonio di Varese farmaci e parafarmaci per un valore superiore ai 7.000 euro. Si tratta di prodotti a scadenza ravvicinata che il nuovo gestore della Farmacia Comunale di Malnate non avrebbe ritirato e che, grazie a questa iniziativa, verranno messi a disposizione della Casa della Carità invece di essere smaltiti.

Un atto contro lo spreco a favore dei bisognosi

La decisione di devolvere il materiale sanitario rappresenta l’ultimo atto della gestione uscente della farmacia comunale malnatese. Andrea Daniele, presidente del Consiglio di Amministrazione di ASPEM, ha voluto dare una destinazione utile a un carico di medicinali che rischiava di finire al macero per motivi puramente logistici e contrattuali, scegliendo di supportare l’attività che la Casa della Carità svolge quotidianamente a Varese.

«Abbiamo donato più di 7.000 euro di farmaci che il nuovo gestore non ritirava perché a scadenza breve. Invece di buttarli, li abbiamo donati: è l’ultimo atto della farmacia comunale di Malnate», ha spiegato Andrea Daniele, presidente del CDA di ASPEM Malnate.

Il lavoro della Casa della Carità

Il carico di farmaci è già stato consegnato ai volontari dell’Associazione Pane di Sant’Antonio, proprio in concomitanza con la settimana dedicata alla raccolta del farmaco. Un supporto fondamentale per la struttura varesina, dove i farmacisti volontari sono costantemente impegnati nel rispondere alle crescenti richieste di aiuto da parte di famiglie e persone singole che faticano ad affrontare le spese per le cure mediche.

Una rete tra Malnate e Varese

L’iniziativa mette in luce l’importanza della rete tra enti locali e terzo settore. Per la Casa della Carità, il contributo arrivato da Malnate è un segnale importante per iniziare con slancio le giornate promosse dal Banco Farmaceutico. Sapere che prodotti ancora validi troveranno impiego per curare chi ne ha bisogno, anziché essere distrutti, conferma quanto la collaborazione tra comuni limitrofi e associazioni sia la chiave per un welfare di comunità efficace.