La Lega di Saronno sabato pomeriggio in piazza Avis

La sezione cittadina della Lega sabato 14 febbraio sarà presente in piazza Avis a Saronno dalle 14,30 alle 17.30 con un gazebo per promuovere la raccolta firme per la sicurezza in Lombardia, insieme al tesseramento per il 2026. Un’attenzione particolare sarà inoltre dedicata alla presentazione della Carta della Lombardia, documento programmatico promosso dalla Lega che delinea i valori e le aspirazioni per il futuro della Regione.

«La Carta della Lombardia nasce come testo identitario e politico volto a valorizzare le prerogative della Lombardia e ad affermare un’autonomia più forte all’interno dell’ordinamento nazionale, sintetizzata nello slogan “Meno Roma in Lombardia, più Lombardia a Roma” – spiega la segreteria cittadina – Il documento mette al centro temi di grande rilevanza per la comunità lombarda, a partire dai princìpi di maggiore libertà decisionale nelle scelte che riguardano la sanità, la sicurezza, il lavoro e il sostegno alle imprese locali, con un focus concreto su proposte legislative e amministrative che possano dare risposte più vicine alle esigenze dei cittadini».

Al banchetto sarà possibile firmare le varie raccolte e ottenere informazioni sulle proposte da sottoscrivere.