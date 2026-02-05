La navetta Malnate – Gaggiolo resterà attiva almeno fino a giugno
Lo ha comunicato il consigliere comunale di Cantello Giuseppe Cocquio sull'informatore comunale. L'amministrazione ha inoltre chiesto il miglioramento delle coincidenze con i treni delle Ferrovie Nord a Malnate e la modifica del percorso
Il collegamento su gomma tra le stazioni di Malnate e Gaggiolo continua a correre. Dopo il riavvio ufficiale dello scorso 7 gennaio, il servizio bus ha incassato una conferma importante: la sperimentazione resterà attiva almeno fino all’8 giugno 2026 (leggi qui). Una decisione, quella presa dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, che poggia sui numeri incoraggianti registrati in queste prime settimane, con una crescita costante sia del numero di passeggeri che degli abbonamenti sottoscritti.
Un servizio in crescita e la proroga
Nonostante le inevitabili difficoltà della fase di assestamento iniziale, il servizio ha dimostrato di essere una risorsa preziosa per il territorio, collegando due snodi ferroviari strategici per i pendolari e i frontalieri della zona. Giuseppe Cocquio, Consigliere comunale di Cantello, sul giornalino comunale ha espresso soddisfazione per il prolungamento della tratta, sottolineando come la risposta dell’utenza sia stata determinante per convincere l’Agenzia del TPL a scommettere ancora su questo collegamento sperimentale.
Correttivi per treni e studenti
L’amministrazione comunale cantellese ha chiesto di rendere il bus più efficiente attraverso una serie di richieste specifiche già inoltrate agli enti competenti. Tra le priorità ci sono il miglioramento delle coincidenze con i treni delle Ferrovie Nord a Malnate e la modifica del percorso, così da fissare il capolinea direttamente nel piazzale della stazione FNM. Un altro punto fondamentale riguarda l’attivazione di almeno una corsa pomeridiana nella fascia centrale della giornata, una modifica pensata per venire incontro alle esigenze degli studenti che rientrano da scuola.
Verifiche tecniche in corso
Il futuro della linea dipenderà ora dall’esito dei tavoli tecnici. Attualmente, gli esperti dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale stanno effettuando le verifiche di fattibilità sui correttivi proposti. L’obiettivo è quello di ottimizzare orari e tragitti per rendere il mezzo pubblico una reale alternativa all’auto privata. Dal Comune di Cantello assicurano che ogni novità su orari e nuovi percorsi verrà comunicata tempestivamente ai cittadini non appena i tecnici daranno il via libera operativo.
Orari, percorso e tariffe
Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì: dalle 5:35 alle 8:35 con partenze da Malnate verso Gaggiolo; dalle 16:15 alle 20:45 con partenze da Gaggiolo verso Malnate. Le corse avranno una frequenza di 30 minuti.
Il percorso attraversa Malnate passando per il centro città, Gurone e via Kennedy, prosegue poi attraverso Cantello e Ligurno, fino alla stazione di Gaggiolo.
Il servizio è gestito da Autolinee Varesine, che già opera nel trasporto pubblico in provincia di Varese.
Le tariffe
Per tratte interne ai Comuni di Cantello o Malnate:
Corsa singola: €1,60
Abbonamento settimanale (5 giorni): €9,50
Abbonamento mensile: €39,00
Per tratte tra Malnate e Cantello, Ligurno o Gaggiolo:
Corsa singola: €2,10
Abbonamento settimanale (5 giorni): €12,00
Abbonamento mensile: €50,00
Sono previsti sconti per studenti e under 26. I biglietti possono essere acquistati online sul sito di Autolinee Varesine o presso la biglietteria di Piazzale Kennedy a Varese.
