La pace non rimanga un sogno, ma diventi realtà. Nonostante gli insulti social

Gentile redazione,

Apprendiamo con rammarico degli insulti comparsi sui social nei confronti di Happiness a seguito della marcia per la pace dello scorso 24 gennaio. “La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante”: a partire da queste parole di Papa Leone, la marcia ha voluto dare spazio alle realtà del nostro territorio impegnate quotidianamente nella costruzione di percorsi di pace, attraverso testimonianze concrete e vissute. Nel suo messaggio di inizio anno, il Papa ci ricorda che la pace è già presente tra noi e che spetta a ciascuno accoglierla e farla crescere all’interno delle nostre comunità. Come gruppo organizzatore della marcia per la pace, abbiamo scelto in questo spirito di invitare educatori e ragazzi di Happiness. Il loro lavoro quotidiano di ascolto, incontro e confronto con i giovani più soli della nostra città rappresenta una testimonianza significativa di quanto sia fondamentale stare accanto alle persone per costruire comunità capaci di convivere in modo sano e solidale. Sui social è spesso facile veicolare messaggi di odio, dinamiche che tendono a giudicare senza conoscere e a condannare senza comprendere, amplificando sofferenze inutili. Questo colpisce in particolare adulti e giovani impegnati in percorsi complessi ma preziosi, che meritano rispetto, attenzione e sostegno. Confermiamo e rinnoviamo l’invito a farci tutti artigiani di pace, tessere reti e promuovere esperienze di incontro, ascolto e scambio a partire dalle nostre città perché la pace non rimanga un sogno, ma diventi realtà.

Matteo Acchini

A nome del comitato organizzatore della marcia della pace

(nella foto di repertorio, uno scatto di una delle ultime edizioni della marcia per la pace Perugia – Assisi)