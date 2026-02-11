La Pro Patria rompe il digiuno: Cittadella battuto 1-0

Impresa della Pro Patria, che torna a vincere dopo dieci partite e lo fa battendo il Cittadella per 1-0. I tigrotti hanno disputato una gara di grandissimo sacrificio e solidità dall’inizio alla fine, concedendo poco o nulla alla squadra allenata da mister Manuel Iori, se non in tre circostanze: una doppia occasione per Falcinelli, tra il primo e il secondo tempo, e un’opportunità per Rabbi nel finale, entrambi fermati da un decisivo Sala. Per mister Francesco Bolzoni è la prima vittoria tra i professionisti da allenatore, arrivata dopo il primo punto conquistato a Zanica con l’Albinoleffe.

Galleria fotografica Pro Patria – Cittadella 1-0 4 di 39

La squadra di casa ha creato diverse volte i presupposti per andare in vantaggio già nel primo tempo, in cui i biancoblù hanno reclamato per un possibile rigore non concesso su Desogus per una trattenuta di Gobbato, giudicata non punibile anche dopo revisione al FVS. I biancoblù riescono a concretizzare all’inizio della ripresa con la rete decisiva di Udoh, nata da una grande giocata di Renelus. Nel finale i padroni di casa vanno vicini al 2-0 con il palo colpito da Citterio. Questa vittoria vale tre punti pesantissimi per la Pro Patria, che sale a 16 punti, recuperando tre lunghezze alla Virtus Verona e accorciando a -12 dalla quintultima Ospitaletto.

Fischio d’inizio

La Pro Patria riparte dal 4-3-3 già visto contro l’Albinoleffe: tra i pali è confermato Sala. In difesa cambiano gli esterni, con Mora e Travaglini al posto di Felicioli e Sassaro; al centro torna, dopo la squalifica, Masi al fianco di Motolese, mentre Pogliano parte dalla panchina. A centrocampo, insieme ai confermati Ferri e Frosali, c’è Schirò, che prende il posto dello squalificato Di Munno. In attacco restano fuori Mastroianni e Giudici: al loro posto Renelus e Udoh affiancano Desogus. Il Cittadella risponde con il 3-5-2: Saro tra i pali; difesa composta da Rizza, Gobbato e Zilio. A centrocampo agiscono Amatucci, Barberis e Anastasia, con Ghezzi e D’Alessio sulle corsie laterali. In avanti la coppia Falcinelli-Castelli.

Primo tempo

Il primo squillo della gara è del Cittadella: Anastasia si libera della marcatura di Frosali e prova la conclusione dal limite dell’area, senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 7’ arriva la doppia occasione per la Pro Patria. Renelus mette un pallone invitante in mezzo per Schirò, che calcia di prima intenzione trovando la grande risposta di Saro. Sulla ribattuta ci prova ancora Frosali, ma la sfera termina di poco a lato. Al 16’ è di nuovo il Cittadella a rendersi pericoloso con l’inserimento di Falcinelli, che conclude in diagonale trovando l’attenta respinta di Sala. I tigrotti tornano a farsi vedere al 29’: Schirò, con un bel taglio in area, calcia ma il suo tentativo viene deviato in angolo. Al 34’ è ancora protagonista con un’imbucata per Ferri: il tiro, deviato, vale il quarto corner. Al 39’ episodio dubbio in area: Desogus punta Gobbato e cade dopo una trattenuta, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore. Nel finale il Cittadella ci prova con un doppio tentativo: prima Amatucci su sponda di Falcinelli, poi Castelli di testa allo scadere dei 2’ di recupero. Arriva quindi il fischio finale del primo tempo sullo 0-0.

Secondo tempo

Al 4’ della ripresa arriva il vantaggio della Pro Patria in vantaggio: Renelus vince un contrasto con Ghezzi, sfonda sulla corsia e serve al centro Udoh, che deve solo appoggiare in rete il pallone del meritato 1-0. Al 12’ altra occasione per i biancoblù con il tentativo di Frosali, che prova la conclusione ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Al 14’ risponde il Cittadella con una grande opportunità: tiro di Falcinelli salvato sulla linea da Ferri, intervento decisivo che mantiene il vantaggio. Al 41’ serve ancora un grande intervento difensivo: splendida parata di Sala su Rabbi, che blinda l’1-0. Al primo minuto di recupero la Pro Patria sfiora il raddoppio: palo colpito da Citterio, bravo ad agganciare di petto un suggerimento di Schirò, girarsi sul destro e calciare in diagonale. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio: la Pro Patria torna alla vittoria, che mancava dal 21 novembre contro la Pergolettese.

PRO PATRIA-CITTADELLA 1-0 (0-0)

Reti: 3′ st Udoh (PPA)

Pro Patria (4-3-3): Sala; Mora (42′ st Sassaro), Masi, Motolese, Travaglini; Frosali (19′ st Citterio), Schirò, Ferri; Renelus (19′ st Orfei), Udoh (34′ st Mastroianni), Desogus (34′ st Giudici). A disposizione: Rovida, Zamarian, Schiavone, Auci, Felicioli, Pogliano. Allenatore: Bolzoni.

Cittadella (3-5-2): Saro; Gobbato, Zilio, D’Alessio; Ghezzi (37′ st Ihnatov), Amatucci, Barberis (24′ st Stronati), Anastasia, Rizza (18′ st Perretta); Falcinelli (37′ st Bunino), Castelli (18′ st Rabbi). A disposizione: Maniero, Scquizzato, Casolari, Crialese, Gatti, Redolfi. Allenatore: Iori.

Ammoniti: Desogus (PPA), D’Alessio (CIT), Ferri (PPA), Schirò (PPA), Masi (PPA), Amatucci (CIT), Travaglini (PPA), Zilio (CIT)

Arbitro: Castellano di Nichelino

Collaboratori: Minutoli di Messina e Mandarino di Alba-Bra

IV Ufficiale: Teghille di Collegno

Fvs: Brunetti di Milano