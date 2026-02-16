La troupe di “Fuori dal coro” a Saronno: finisce in Tv il caso del richiedente asilo di Cascina Colombara
Il programma televisivo ha riacceso i riflettori sulla vicenda che da settimane preoccupa i residenti della zona sud della città, tra sgomberi, interventi delle forze dell’ordine e timori per la sicurezza
A Saronno il caso di Cascina Colombara finisce in televisione. Nella puntata di domenica 15 febbraio il programma “Fuori dal coro” di Rete 4 ha mandato in onda un servizio dedicato alla situazione di tensione che da circa due mesi coinvolge i residenti della zona e un cittadino straniero, richiedente asilo e senza fissa dimora.
Il servizio ripercorre quanto accaduto negli ultimi mesi. L’uomo aveva costruito una baracca in un parcheggio della zona. Una presenza caratterizzata anche da episodi aggressivi da parte dell’extracomunitario, che aveva suscitato le proteste dei residenti e che, con il passare delle settimane, ha fatto crescere il clima di preoccupazione nel quartiere.
L’aggressione e lo sgombero
La situazione è precipitata quando l’uomo ha aggredito una donna, colpendola con una testata. Un episodio che ha segnato un punto di svolta, aumentando la tensione tra i cittadini di Cascina Colombara.
Nelle settimane successive il Comune è intervenuto con lo sgombero e la rimozione della baracca. Tuttavia, l’uomo si è spostato di poche centinaia di metri, trovando riparo in un capannone abbandonato sempre nella stessa zona. Secondo quanto raccontato nel servizio televisivo, avrebbe continuato a minacciare la donna già aggredita, fino a danneggiarle la macchina.
L’intervento dei Carabinieri
Le telecamere di “Fuori dal coro” hanno documentato anche un intervento dei Carabinieri all’interno del capannone. I militari hanno sequestrato alcune armi improprie e accompagnato l’uomo in caserma. Lo stesso, però, sarebbe stato rilasciato nella serata.
Un passaggio che ha alimentato ulteriormente il senso di insicurezza percepito da parte di alcuni residenti, che chiedono una soluzione definitiva alla vicenda.
La posizione del Comune di Saronno
La troupe televisiva si è recata anche in municipio per chiedere chiarimenti alla sindaca Ilaria Pagani e al comandante della Polizia Locale Claudio Borsani. Entrambi hanno spiegato che la situazione è conosciuta e monitorata, ma che l’ente locale ha margini di intervento limitati.
Come già riportato in precedenza, l’uomo è un richiedente asilo e la sua posizione rientra in una cornice normativa che non consente al Comune di adottare misure risolutive autonome. Il conduttore Mario Giordano ha fatto appello al Prefetto e al Questore di Varese perché intervengano per trovare una soluzione, prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare.
La vicenda resta quindi aperta, mentre a Cascina Colombara prosegue una convivenza difficile che i residenti chiedono di affrontare con strumenti più efficaci.
Extracomunitario aggressivo a Cascina Colombara, la sindaca di Saronno “Situazione nota e monitorata”
