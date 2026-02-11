La Viscontina di Somma Lombardo, in vendita il ramo ristorazione
Il Tribunale di Busto Arsizio ha pubblicato un invito a manifestare interesse per l’acquisto del ramo ristorazione dell’Azienda Agricola La Viscontina. Le offerte dovranno pervenire entro il 3 aprile 2026
Invito a manifestare interesse per l’acquisto del ramo ristorazione de “La Viscontina”
Nel procedimento unitario n. 99-3/2025 per concordato preventivo introdotto dall’Azienda Agricola La Viscontina di Martin si invita – ai sensi dell’art. 91, comma 1, CCII – a manifestare interesse all’acquisto del ramo di azienda avente ad oggetto l’attività di ristorazione svolta in Somma Lombardo (VA), via al Ticino 10.
Nel piano di concordato è previsto che la suddetta attività proseguirà direttamente da parte della ricorrente sino alla data del 28/02/2027. La cessione del ramo di azienda avrà pertanto effetto a far data dal 01/03/2027.
Informazioni e/o documentazione inerenti al ramo di azienda potranno essere richiesti all’indirizzo pec laviscontina@pecconcordati.it, previa sottoscrizione di impegno di riservatezza.
Scarica l’allegato 1 – Offerta irrevocabile acquisto ramo azienda ristorazione
Scarica l’allegato 2 – Invito Manifestazione Interesse RamoAzienda
