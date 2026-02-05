L’Air Force Two è atterrato a Malpensa: il megaconvoglio del vicepresidente USA J.D. Vance si sposta verso Milano
L’atterraggio dell’Air Force Two e di altri 14 velivoli ha trasformato lo scalo varesino in uno dei principali punti di controllo della sicurezza internazionale, con un vasto dispiegamento di uomini e mezzi
La maxi-delegazione statunitense ha lasciato in tarda mattinata l’aeroporto di Malpensa, diretta verso Milano, dopo l’atterraggio avvenuto a metà mattina dell’Air Force Two.
A bordo il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, accompagnato dalla moglie Usha Vance, insieme ad alti esponenti dell’amministrazione americana, tra cui Marco Rubio ed Mike Pompeo, ex direttore della CIA ed ex segretario di Stato.
L’arrivo a Malpensa ha visto un imponente dispiegamento di mezzi e personale: secondo quanto emerso, insieme all’aereo del vicepresidente sono atterrati altri 14 velivoli, con collaboratori, apparati di sicurezza e intelligence, oltre a mezzi blindati destinati alla logistica e alla protezione della delegazione.
Dopo le operazioni di sbarco, la delegazione ha lasciato lo scalo varesino con un lungo convoglio di veicoli americani, diretto verso Milano attraverso la rete autostradale. Nel video pubblicato si vede chiaramente il “megaconvoglio” in uscita dall’area aeroportuale e l’immissione verso l’autostrada, scortato dalle forze dell’ordine.
Per consentire il transito in sicurezza, alcuni tratti di superstrada e autostrada sono stati temporaneamente chiusi, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità dell’area. La situazione è poi tornata progressivamente alla normalità una volta completato il passaggio del convoglio.
[Lefoto id=2031265]Foto: Davide Bianco
L’arrivo e la partenza della delegazione statunitense hanno trasformato per alcune ore Malpensa e le arterie circostanti in uno dei punti nevralgici della sicurezza internazionale, confermando ancora una volta il ruolo strategico dello scalo varesino nelle grandi visite istituzionali.
Malpensa blindata per l’arrivo dei grandi, scatta il piano sicurezza su strade e cieli per le olimpiadi. Sfida logistica per SEA
