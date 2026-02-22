L’amore si fa parola a Ispra: proclamati i vincitori del Premio Mario Berrino

Un’emozione che si fa inchiostro e che attraversa l’Italia intera, per approdare finalmente sulle rive del Verbano. La giuria della diciottesima edizione del Concorso Letterario “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino” si è riunita a Ispra per decretare i vincitori di un’annata particolarmente significativa, quella che segna il raggiungimento della maggiore età per la manifestazione.

Il lavoro dei giurati Silvana Della Valle, Melania Borgo, Giulia Berrino Miscali, Vittoria Prazzoli e Davide Pagani è stato guidato da criteri rigorosi: l’attinenza al tema, la qualità espressiva e l’originalità. Un compito non semplice che ha portato a un verdetto capace di unire giovani promesse e autori affermati, provenienti da ogni angolo della penisola.

Per la categoria Giovani, nella sezione racconto, il primo gradino del podio è stato conquistato da Milena Lucente di Martinsicuro con l’opera “Dove imparai a respirare di nuovo”, seguita da Silvia Capezzali di Legnano e da Emma Sartorelli di Dro. Tra i giovani poeti, ha trionfato Matteo Paolo Garavaldi di Gattatico con “Cardiocrono”, mentre i premi d’onore sono andati ad Alice Maffei di Solofra e Silvia Attianese di Torremaggiore. Sempre in ambito giovanile, il Premio speciale “Arch. Raffaele Nurra” è stato assegnato ad Antonio Lariccia di Avellino per la poesia “Un’ombra”.

Passando agli Adulti, il territorio varesino ha saputo farsi valere con forza. Nella sezione racconto, il Premio Mario Berrino è andato a Cinzia Paganin di Tradate con “Politically Correct”. Un riconoscimento anche per la giornalista di Varesenews Santina Buscemi di Castiglione Olona, che ha ottenuto un ottimo secondo posto con l’opera “Un sax a Karlsbrucke”; segue Marinella Miconi di Arona, con una menzione speciale per Elisabetta Capponi di Roma. Nella sezione poesia, il primo premio è volato ad Albiate, nelle mani di Giulio Redaelli per “Piccola Eternità”, seguito da Giovanna De Vita di Carovigno e dal varesino Antonino D’Accorso Li Destri, con menzioni per Gioia Perotto e Alessandro De Liso.

Numerosi e prestigiosi i premi speciali assegnati: a Paolo Carini di Genova è andato il Premio della Critica “Maestro Giovanni Seveso”, mentre Angelica Sicoli di Tolentino ha ricevuto il Premio “Mariarosa Lancini Costantini”. Il Premio “Avv. Santino Giorgio Slongo” è stato conferito a Filippo Dorbolò di Mereto di Tomba.

La cerimonia finale, svoltasi domenica 22 febbraio, è stata aperta da un momento di profonda partecipazione emotiva con un minuto di silenzio per ricordare la figura di Giuseppe Armocida, a cui verrà assegnato il premio alla carriera il prossimo settembre. Il direttore artistico Davide Pagani ha introdotto un pomeriggio arricchito dalle armonie del Coro Anemone e dal talento dell’artista locale Eliana Samaritani, impegnata a realizzare ritratti dal vivo per i presenti.

Le autorità cittadine hanno voluto sottolineare il valore sociale e culturale dell’evento. L’Assessore alla Cultura ha espresso grande soddisfazione per un premio che, giunto alla sua diciottesima edizione, è ormai un punto di riferimento “maggiorenne” del panorama letterario. Il Sindaco di Ispra ha poi unito nel ricordo Armocida e Bruno Balzarini, definendoli esempi fondamentali per l’intera comunità.

Uno dei momenti più toccanti della giornata è stato il conferimento del premio speciale all’artista Vincenzo Occhipinti. Le sue parole di dedizione verso la moglie Wanda, definita musa e unico porto sicuro, hanno saputo incarnare perfettamente l’essenza stessa del concorso: la celebrazione di un sentimento che, nonostante il passare del tempo, non smette di cercare nuove forme per essere raccontato.