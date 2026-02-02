Lavori di riforestazione al Campo dei Fiori: chiude un tratto di sentiero verso il Belvedere
Gli interventi rientrano nel programma MAB UNESCO per il ripristino boschivo dopo le ondate di maltempo. Predisposta una deviazione segnalata dalle GEV per escursionisti e sportivi
Nuovo cantiere forestale nel cuore del Parco Campo dei Fiori. A partire da oggi, lunedì 2 febbraio, sono stati avviati importanti lavori di riforestazione che interessano la zona sommitale della montagna varesina.
L’intervento nasce dalla collaborazione tra l’ente Parco e il Comune di Varese, sotto l’egida del prestigioso Programma MAB UNESCO, con l’obiettivo di curare le ferite lasciate dai recenti eventi calamitosi che hanno colpito il patrimonio boschivo.
Sentieri: cosa cambia
Per consentire il lavoro degli operai e dei mezzi forestali in totale sicurezza, si è resa necessaria una modifica alla viabilità pedonale:
Tratto chiuso: è temporaneamente interdetto il passaggio sul sentiero che va dal bivio 307-Piazzale Belvedere fino allo stesso Piazzale Belvedere.
Eccezioni: il percorso resta invece accessibile esclusivamente ai mezzi di servizio e di cantiere.
La deviazione suggerita
Per evitare che gli escursionisti restino bloccati, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) hanno già provveduto a tracciare e rendere percorribile un percorso alternativo segnalato da apposite frecce: partenza dalla Pensione Irma imboccando il sentiero 307; proseguimento fino all’incrocio con il sentiero che conduce alla Punta di Mezzo e all’Osservatorio; innesto sul sentiero 301 per completare l’escursione (percorso valido anche per il ritorno).
L’ente Parco sottolinea come questi lavori siano fondamentali per la tutela e la gestione sostenibile della montagna, scusandosi per il temporaneo disagio arrecato ai fruitori e raccomandando il massimo rispetto delle indicazioni di sicurezza.
