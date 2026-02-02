Lavori di riforestazione al Campo dei Fiori: chiude un tratto di sentiero verso il Belvedere

Nuovo cantiere forestale nel cuore del Parco Campo dei Fiori. A partire da oggi, lunedì 2 febbraio, sono stati avviati importanti lavori di riforestazione che interessano la zona sommitale della montagna varesina.

L’intervento nasce dalla collaborazione tra l’ente Parco e il Comune di Varese, sotto l’egida del prestigioso Programma MAB UNESCO, con l’obiettivo di curare le ferite lasciate dai recenti eventi calamitosi che hanno colpito il patrimonio boschivo.

Sentieri: cosa cambia

Per consentire il lavoro degli operai e dei mezzi forestali in totale sicurezza, si è resa necessaria una modifica alla viabilità pedonale:

Tratto chiuso: è temporaneamente interdetto il passaggio sul sentiero che va dal bivio 307-Piazzale Belvedere fino allo stesso Piazzale Belvedere.

Eccezioni: il percorso resta invece accessibile esclusivamente ai mezzi di servizio e di cantiere.

La deviazione suggerita

Per evitare che gli escursionisti restino bloccati, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) hanno già provveduto a tracciare e rendere percorribile un percorso alternativo segnalato da apposite frecce: partenza dalla Pensione Irma imboccando il sentiero 307; proseguimento fino all’incrocio con il sentiero che conduce alla Punta di Mezzo e all’Osservatorio; innesto sul sentiero 301 per completare l’escursione (percorso valido anche per il ritorno).

L’ente Parco sottolinea come questi lavori siano fondamentali per la tutela e la gestione sostenibile della montagna, scusandosi per il temporaneo disagio arrecato ai fruitori e raccomandando il massimo rispetto delle indicazioni di sicurezza.