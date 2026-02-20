Le prime chiusure notturne tra Solbiate-Albizzate e la A36: cominciano i lavori in autostrada A8 che proseguiranno per mesi

Nuove chiusure notturne in arrivo sull’A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. I provvedimenti, in programma tra lunedì 23 e martedì 24 febbraio, rientrano nel più ampio piano di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore che interesserà per mesi il tratto autostradale tra Gallarate e Milano.

Dalle 22 di lunedì 23 febbraio alle 5 di martedì 24 febbraio saranno previste limitazioni alla circolazione con chiusure di tratti e svincoli.

A8 Milano-Varese: chiusure tra Solbiate e l’allacciamento A36

Sulla A8 sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Milano. Lo svincolo di Cavaria sarà inoltre chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

D08 Diramazione Gallarate-Gattico: chiusure a Besnate

Sulla D08 sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in entrambe le direzioni, verso Milano e verso Varese. La stazione di Besnate sarà chiusa in entrata sia verso la A8 sia verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Lavori inseriti nel piano di ammodernamento

Le chiusure si inseriscono nel più ampio intervento di riqualificazione delle barriere antirumore lungo l’A8, un cantiere destinato a durare diversi mesi e che, come già comunicato, comporterà anche la riduzione della carreggiata verso Milano a due corsie nel tratto di Gallarate. Si tratta quindi di un ulteriore tassello di un piano di lavori che avrà un impatto significativo sulla viabilità del territorio e che richiederà attenzione da parte degli automobilisti, soprattutto nelle ore serali e notturne.