Varese News

Archivio

L’intelligenza artificiale ci toglierà il lavoro? Vezzfinezz ospite dei Provinciali

Nuova puntata del podcast realizzato in collaborazione con Radio Materia. Ospite la fumettista Gloria Vezzaro

Generico 09 Feb 2026


La nuova puntata del podcast Provinciali, realizzato in collaborazione con Radio Materia, indaga una professione tra le più minacciate dall’arrivo dell’Intelligenza Artificiale: il fumettista. La puntata potrete ascoltarla su www.radiomateria.it alle 15,15 (in replica per tutta la settimana) oppure in podcast qui o in video su YouTube.

Mario Spiniello e il suo team (Alessandro Borsetto e Leonardo Pio Peroni) intervistano Gloria Vezzaro, in arte Vezzfinezz, per ripercorrere i suoi primi passi nel mondo del fumetto e dell’illustrazione, esplorando il percorso che l’ha portata a costruire una propria identità artistica. Attraverso il suo racconto analizzano come nasce un’illustrazione, quali sono le fasi tecniche e creative del suo lavoro e come si sviluppa il processo di illustrazione applicato al cinema e al fumetto.

Lo sguardo si allarga poi sul presente e sul futuro dell’arte visiva, affrontando il tema dell’intelligenza artificiale: un cambiamento che sta ridefinendo il panorama creativo. Parleremo delle criticità, delle sfide etiche e professionali che ne derivano, ma anche delle nuove opportunità e prospettive per chi sceglie di rimanere artista in un mondo sempre più tecnologico.

LA PUNTATA IN VIDEO

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.