L’intelligenza artificiale ci toglierà il lavoro? Vezzfinezz ospite dei Provinciali
Nuova puntata del podcast realizzato in collaborazione con Radio Materia. Ospite la fumettista Gloria Vezzaro
La nuova puntata del podcast Provinciali, realizzato in collaborazione con Radio Materia, indaga una professione tra le più minacciate dall’arrivo dell’Intelligenza Artificiale: il fumettista. La puntata potrete ascoltarla su www.radiomateria.it alle 15,15 (in replica per tutta la settimana) oppure in podcast qui o in video su YouTube.
Mario Spiniello e il suo team (Alessandro Borsetto e Leonardo Pio Peroni) intervistano Gloria Vezzaro, in arte Vezzfinezz, per ripercorrere i suoi primi passi nel mondo del fumetto e dell’illustrazione, esplorando il percorso che l’ha portata a costruire una propria identità artistica. Attraverso il suo racconto analizzano come nasce un’illustrazione, quali sono le fasi tecniche e creative del suo lavoro e come si sviluppa il processo di illustrazione applicato al cinema e al fumetto.
Lo sguardo si allarga poi sul presente e sul futuro dell’arte visiva, affrontando il tema dell’intelligenza artificiale: un cambiamento che sta ridefinendo il panorama creativo. Parleremo delle criticità, delle sfide etiche e professionali che ne derivano, ma anche delle nuove opportunità e prospettive per chi sceglie di rimanere artista in un mondo sempre più tecnologico.
LA PUNTATA IN VIDEO
