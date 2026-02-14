Varese News

Lorenzo e Franco volontari alle Olimpiadi, «Un’esperienza che ricorderemo per sempre»

Colori, sorrisi, scambio di spille e competizioni spettacolari: l’entusiasmo che si respira a Predazzo durante i primi giorni di gare

Lorenzo e Franco volontari alle Olimpiadi

Dietro le quinte del Villaggio olimpico di Predazzo c’è anche un pezzo di Varesotto. Lorenzo e suo fratello Franco stanno vivendo l’esperienza dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 da una prospettiva speciale: quella dei volontari, a stretto contatto con atleti e organizzazione.

Lorenzo è impegnato al Villaggio olimpico di Predazzo con il compito di notifica e accompagnamento degli atleti ai controlli antidoping. Franco invece lavora alla logistica e alle attrezzature del trampolino di Predazzo, uno dei cuori pulsanti delle gare.

Lorenzo e Franco volontari alle Olimpiadi
Franco in cima al trampolino di Predazzo

L’atmosfera del Villaggio Olimpico

Nei primi giorni l’entusiasmo è palpabile. «L’aria che si respira nel villaggio è meravigliosa – racconta Lorenzo – Girando tra le strutture vedi atleti con le loro casacche variopinte, tutti sorridenti e consapevoli di vivere un’avventura unica».

Ragazzi e ragazze giovani, spensierati ma con un obiettivo comune: fare una grande Olimpiade. Un clima internazionale che si respira in ogni angolo del villaggio, dove anche le cosiddette “piccole nazioni” si fanno notare per simpatia e spirito di condivisione.

La caccia alle “pins”

Tra gli aspetti più curiosi di questi giorni c’è lo scambio delle “pins”, le spille ufficiali che atleti e volontari appendono al nastro dell’accredito. È diventata una vera e propria caccia, un rito che unisce delegazioni diverse in uno spirito di amicizia.

«Si è scatenata una caccia sfrenata alle spille – prosegue Lorenzo – Ognuno cerca di riempire il proprio nastro con i pins delle nazioni più diverse». Un modo semplice ma simbolico per portare a casa un ricordo tangibile dei Giochi.

Dietro le quinte delle gare

Franco, impegnato al trampolino di Predazzo, vive invece le Olimpiadi dal lato tecnico. Logistica e attrezzature sono fondamentali per garantire che tutto funzioni alla perfezione durante le competizioni.

Lorenzo e Franco volontari alle Olimpiadi
I volontari al lavoro sul trampolino

I campi gara sono spettacolari e vedere le prove da vicino, in prima linea, è un’esperienza che lascia il segno. «Li chiamano sport minori, ma di minore non hanno niente – sottolineano i due fratelli – La fatica e la dedizione non mancano di certo».

Per Lorenzo e Franco l’emozione è difficile da descrivere: un’atmosfera magica che coinvolge volontari e atleti, destinata a restare nella memoria per sempre. E mentre lo spettacolo continua, il tifo è d’obbligo: forza Italia, ma soprattutto viva lo sport.

Pubblicato il 14 Febbraio 2026
Leggi i commenti

