Luca Amadio contro il Comune: “Spazi su Saronno Sette negati ai consiglieri indipendenti”

Botta e risposta politico a Saronno sul tema del pluralismo e degli spazi informativi nel settimanale “Saronno Sette”. A intervenire è il consigliere indipendente Luca Amadio, dopo il Consiglio comunale dell’11 febbraio in cui il tema era stato messo in evidenza da una mozione presentata dai consiglieri di Forza Italia – PPE e dallo stesso Amadio.

“Spazi ripristinati, ma non per tutti”

Al centro della polemica c’è il ripristino, dopo nove mesi di sospensione, degli spazi dedicati ai gruppi consiliari all’interno del settimanale cittadino. Una decisione che Amadio accoglie positivamente, ma con una riserva: «Ho chiesto ufficialmente di poter inviare anche il mio contributo in qualità di consigliere indipendente – spiega – ma mi è stato risposto che, su indicazione dell’amministrazione comunale, gli spazi su Saronno Sette saranno riservati ai gruppi consiliari e non ai consiglieri indipendenti».

Una scelta che, secondo Amadio, contrasta con quanto dichiarato in aula dall’assessora alla Cultura e percorsi educativi Maria Cornelia Proserpio.

Il richiamo al pluralismo

Durante il Consiglio comunale, l’assessora aveva affermato che «il pluralismo è un valore fondante della democrazia locale» e che lo spazio informativo deve «rappresentare l’ente nella sua interezza», ristabilendo «un presidio di garanzia che assicurerà equità e puntualità nel dare voce a tutte le sensibilità presenti in Consiglio».

Parole che il consigliere indipendente richiama per sottolineare quella che ritiene una contraddizione. «Per questa amministrazione un consigliere indipendente non è una sensibilità presente in Consiglio comunale? Non ha diritto di parola? Non rappresenta una parte della comunità?», chiede Amadio, parlando apertamente di censura.