Luciano Grammatica entra nel Partito Popolare del Nord

Il Partito Popolare del Nord (PPN) annuncia l’ingresso tra le proprie fila di Luciano Grammatica, “un uomo che porta con sé un bagaglio di esperienza fondamentale per il rilancio delle istanze nordiste“, si legge in una nota.

“Luciano Grammatica rappresenta la memoria storica e la competenza operativa di cui il nostro movimento necessita. Iscritto alla Lega Lombarda sin dal 1987, ha vissuto da protagonista le stagioni più autentiche del sindacalismo territoriale, ricoprendo ruoli di primo piano come Consigliere Comunale a Como (1999-2002) e membro del CDA di SPT per il trasporto pubblico. La sua esperienza politica è confermata dalla fiducia accordatagli negli anni come collaboratore del Segretario Giorgetti per la parte organizzativa. Il suo profilo è quello di un dirigente politico di lungo corso, capace di coniugare la visione strategica con l’efficacia amministrativa, come dimostrato dalla sua gestione del gruppo sanità della provincia di Como e dalla militanza nelle camicie verdi della prima ora. L’adesione di Grammatica al Partito Popolare del Nord giunge dopo una scelta di coerenza: nel 2013 ha infatti deciso di non rinnovare la tessera del suo precedente movimento, non condividendone l’attuale corso politico centralista e meridionalista. Oggi, il PPN accoglie un uomo che non ha mai tradito le proprie radici e che è pronto a mettere la sua profonda conoscenza del panorama politico comasco e lombardo a disposizione di un progetto serio, elegante e fermamente ancorato alla tutela del Nord. Con Luciano Grammatica, il Partito Popolare del Nord ribadisce la propria volontà di aggregare le migliori energie del territorio per costruire un’alternativa politica solida e autorevole“.