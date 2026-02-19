Mornago ricorda il dottor Enrico Vigilante con un pianoforte per la scuola

Un pianoforte che diventa memoria, ma soprattutto futuro. A Mornago il ricordo del dottor Enrico Vigilante, storico medico condotto del paese scomparso all’età di 102 anni, si è trasformato in un dono per i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado.

Sono stati i figli Luigi, Umberto e Livio a scegliere di onorare la figura del padre con la donazione di uno strumento che da oggi accompagnerà la crescita musicale e personale di decine di studenti .

Un gesto che unisce la comunità

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Davide Tamborini, l’assessore all’Istruzione e Cultura Giovanna Bea, la dirigente scolastica Gabriella Cicolini e il dottor Pulvirenti per la Galstaff Multiresine, che ha contribuito in modo determinante al restauro del pianoforte . Un contributo importante è arrivato anche dalla Notte Bianca 2025 organizzata dalla ASD Polisportiva Vinago .

«In mezzo a tutto questo, il ruolo dell’Amministrazione comunale è stato fondamentale: non una presenza formale, ma un vero punto di raccordo tra sensibilità diverse – ha sottolineato la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Mornago, Gabriella Cicolini –. Il Comune ha saputo mettere insieme le esigenze della scuola, la disponibilità dell’imprenditoria locale, l’energia dell’associazionismo e la volontà della famiglia Vigilante di trasformare un ricordo personale in un bene per tutti. È così che si costruisce una comunità educante» – Gabriella Cicolini, dirigente scolastica – .

“Una comunità che trasforma i ricordi”

«Questo pianoforte racconta chi siamo – ha dichiarato il sindaco Davide Tamborini –. Una comunità che non lascia soli i ricordi, ma li trasforma in qualcosa di vivo. Abbiamo lavorato per unire persone e sensibilità diverse, perché crediamo che il compito di un’Amministrazione sia creare legami che restano, non solo opere che si vedono» – Davide Tamborini, sindaco di Mornago – .

Un pensiero più intimo è arrivato dall’assessore Giovanna Bea: «Dentro una scuola non entrano solo strumenti, entrano possibilità. Questo pianoforte sarà una voce per chi magari non riesce a esprimersi con le parole. È un regalo ai nostri ragazzi, ma anche un modo delicato per dire che la comunità crede in loro» – Giovanna Bea, assessore all’Istruzione e Cultura – .

Un’eredità che continua a suonare

Il pianoforte non è soltanto uno strumento musicale, ma il simbolo di una storia condivisa: quella di un medico che ha dedicato la propria vita alla cura della comunità, di una famiglia che ha scelto di trasformare il dolore in generosità e di un paese che continua a investire su educazione e cultura .

Da oggi, ogni nota che risuonerà tra le aule della scuola porterà con sé il nome del dottor Vigilante e il senso di una comunità che sa fare memoria guardando al futuro.