“Neve, Ghiaccio e Gloria”: Varese tiene a battesimo il docufilm Rai che celebra 70 anni di sogni olimpici

Le luci della Sala Montanari si sono accese su settant’anni di storia, passione e tricolore. È stata un successo la proiezione esclusiva in anteprima del docufilm “Neve, Ghiaccio e Gloria”, l’opera firmata dal regista Paolo Geremei e prodotta da Art FK Produzioni in collaborazione con Rai Documentari.

L’evento, svoltosi mercoledì 4 febbraio alle ore 18, ha radunato il “gotha” delle istituzioni locali e sportive in un clima di crescente attesa per l’imminente apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026.

A sottolineare l’importanza dell’opera per il territorio, erano presenti l’assessore allo Sport del Comune di Varese Stefano Malerba, il presidente della Provincia Marco Magrini oltre a Massimiliano Comparin di Art FK Produzioni e Matteo Cesarini di Varese Sport Commission. La serata, che ha visto alternarsi riflessioni sul valore sociale dello sport e ricordi legati ai grandi eventi passati, è stata moderata dal giornalista Matteo Inzaghi.

Lo sport come specchio dell’Italia

Il documentario, che andrà in onda in prima visione su Rai 2 giovedì 5 febbraio, nella serata che precede la cerimonia d’apertura dei Giochi, non è solo una cronaca sportiva. È un “archivio vivente” che ripercorre i grandi cambiamenti sociali ed economici del nostro Paese dal 1956 a oggi.

Ad accompagnare lo spettatore tra suggestive immagini d’archivio è la voce narrante di Cristiana Capotondi, che fa da ponte tra i pionieri di Cortina ’56 e le leggende degli anni ’90 e 2000. Nel film si alternano i volti di miti come Deborah Compagnoni, Giorgio Rocca, Armin Zöggeler, Giorgio Di Centa e la “regina del ghiaccio” Carolina Kostner, insieme a straordinari atleti paralimpici come Gianmaria Dal Maistro e Daila Dameno.

Il legame con Varese

Non manca un tocco varesino d’eccellenza. Il produttore Massimiliano Comparin, nel corso di una diretta pomeridiana sulla webTV di VareseNews, ha svelato la genesi dell’opera e l’inserimento di alcuni luoghi simbolo della preparazione olimpica, tra cui spicca l’Acinque Ice Arena di Varese, ormai punto di riferimento internazionale per le delegazioni straniere.

Il docufilm analizza anche il rapporto tra sport e televisione, nato proprio con la diretta Rai di Cortina 1956, e si spinge fino alle sfide architettoniche e infrastrutturali di domani, con testimonianze del Ministro per lo Sport Andrea Abodi e del Ceo di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier.

Dopo il passaggio televisivo su Rai 2, il film resterà a disposizione del pubblico sulla piattaforma RaiPlay.

A MATERIA PER LA PROIEZIONE DELLA CERIMONIA INAUGURALE DELLE OLIMPIADI INVERNALI

Per celebrare l’avvio dei Giochi, venerdì 6 febbraio dalle ore 20 lo spazio culturale Materia di Castronno propone una serata aperta al pubblico con la visione in diretta della cerimonia di apertura e un incontro con ospiti del mondo sportivo varesino per commentare insieme il momento inaugurale.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.