Non ce l’ha fatta il bambino di due anni che aveva subito il trapianto di cuore

La speranza si è spenta nella mattinata di sabato 21 febbraio, quando i medici hanno dovuto constatare il decesso del bambino di due anni e mezzo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo era al centro di un caso clinico e giudiziario estremamente complesso, dopo aver subito un trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre. Le sue condizioni, già critiche e monitorate in regime di coma farmacologico, avevano subìto un brusco peggioramento nella serata di venerdì, portando al tragico epilogo.

L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha diffuso una nota ufficiale per confermare la notizia e manifestare la propria vicinanza ai familiari del bambino. «Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche», si legge nel comunicato della struttura.

Il documento prosegue sottolineando il sentimento di lutto che ha colpito l’intero reparto e la dirigenza. «La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore», conclude la nota dell’ospedale Monaldi di Napoli.