Varese News

Italia/Mondo

Non ce l’ha fatta il bambino di due anni che aveva subito il trapianto di cuore

Il piccolo era al centro di un caso clinico e giudiziario estremamente complesso. Dopo il peggioramento di venerdì sera i medici hanno constatato il decesso sabato mattina

Generico 16 Feb 2026

La speranza si è spenta nella mattinata di sabato 21 febbraio, quando i medici hanno dovuto constatare il decesso del bambino di due anni e mezzo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo era al centro di un caso clinico e giudiziario estremamente complesso, dopo aver subito un trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre. Le sue condizioni, già critiche e monitorate in regime di coma farmacologico, avevano subìto un brusco peggioramento nella serata di venerdì, portando al tragico epilogo.

L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha diffuso una nota ufficiale per confermare la notizia e manifestare la propria vicinanza ai familiari del bambino. «Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche», si legge nel comunicato della struttura.

Il documento prosegue sottolineando il sentimento di lutto che ha colpito l’intero reparto e la dirigenza. «La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore», conclude la nota dell’ospedale Monaldi di Napoli.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.