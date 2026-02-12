Nuova casa per Punto sull’Arte: apre la sede in pieno centro a Varese

Una crescita che non si ferma, nemmeno davanti alle sfide più difficili. PUNTO SULL’ARTE, la galleria che dal 2011 ha ridefinito la scena del collezionismo varesino, si prepara a un nuovo, storico capitolo. Venerdì 20 febbraio, dalle 17 alle 20, aprirà ufficialmente al pubblico la nuova sede unificata in Via Albuzzi / Vicolo Santa Chiara 1, proprio nel cuore del centro storico di Varese .

La galleria di Sofia Macchi lascia le due sedi di via San Martino della Battaglia (PUNTO SULL’ARTE II e PUNTO POP) per fondersi in un’unica, prestigiosa location. Lo spazio, completamente ristrutturato, si trova all’interno di un palazzo seicentesco affacciato su piazza Carducci.

Questa scelta non è solo logistica, ma segna una nuova fase strategica: l’obiettivo è rafforzare il dialogo tra l’arte contemporanea e il tessuto urbano, offrendo un’esperienza espositiva ancora più ampia e coinvolgente.

Dalla sua nascita, PUNTO SULL’ARTE ha saputo mantenere una doppia anima. Da un lato, lo slancio internazionale che ha portato a Varese firme da ogni angolo del globo: dalla norvegese Lene Kilde all’argentina Silvia Levenson, dal cileno Federico Infante fino alle sculture del giapponese Kyoji Nagatani.

Dall’altro, una dedizione costante alla promozione dell’eccellenza italiana. Per l’inaugurazione del 20 febbraio saranno esposte opere inedite, sia pittoriche che scultoree, di maestri del calibro di Annalù, Roberto Bernardi, Matteo Massagrande, Alex Pinna, Tom Porta, Matteo Pugliese e Valeria Vaccaro.

L’evento

L’inaugurazione si terrà alla presenza degli artisti e delle autorità cittadine. È un invito aperto a tutta la città: collezionisti, appassionati o semplici curiosi potranno scoprire una sede che è simbolo di rinnovamento e continuità.

INFO E CONTATTI

Inaugurazione: Venerdì 20 febbraio 2026, ore 17.00 – 20.00

Sede: Via Albuzzi / Vicolo Santa Chiara 1, Varese

Email: info@puntosullarte.it