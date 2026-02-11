Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Open Day Vaccinale a Busto Arsizio in occasione dei giochi olimpici

ASST Valle Olona organizza un Open Day Vaccinale per la giornata del 21 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nella Casa di Comunità di Busto Arsizio di Viale Stelvio

vaccinazioni magenta

“In seguito alle indicazioni riportate da Regione Lombardia a inizio febbraio, in relazione all’offerta vaccinale durante i giochi olimpici Milano-Cortina, ASST Valle Olona organizza un Open Day Vaccinale per la giornata del 21 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nella Casa di Comunità di Busto Arsizio di Viale Stelvio”, annuncia il Direttore Socio Sanitario, John Tremamondo, “l’accesso sarà libero e le vaccinazioni seguiranno le indicazioni del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale per i cittadini residenti o assistiti sul territorio italiano”.

Questo Open Day, pensato per turisti, atleti e staff, non residenti e non domiciliati in Lombardia transitanti in regione in occasione dei giochi olimpici, consentirà di vaccinarsi gratuitamente – con accesso libero – per l’influenza (a partire dai 6 mesi), per Tetano-Difterite-Pertosse- Poliomielite e Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella (bambini da 0 a 11 anni), Tetano-Difterite- Pertosse-Poliomielite/Tetano-Difterite-Pertosse, Morbillo-Parotite-Rosolio-Varicella e Covid-19 dai 12 anni in su.

Le altre vaccinazioni non menzionate potranno essere offerte in regime di co-pagamento, se non è prevista la gratuità come da normativa.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.