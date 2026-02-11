Open Day Vaccinale a Busto Arsizio in occasione dei giochi olimpici

“In seguito alle indicazioni riportate da Regione Lombardia a inizio febbraio, in relazione all’offerta vaccinale durante i giochi olimpici Milano-Cortina, ASST Valle Olona organizza un Open Day Vaccinale per la giornata del 21 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nella Casa di Comunità di Busto Arsizio di Viale Stelvio”, annuncia il Direttore Socio Sanitario, John Tremamondo, “l’accesso sarà libero e le vaccinazioni seguiranno le indicazioni del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale per i cittadini residenti o assistiti sul territorio italiano”.

Questo Open Day, pensato per turisti, atleti e staff, non residenti e non domiciliati in Lombardia transitanti in regione in occasione dei giochi olimpici, consentirà di vaccinarsi gratuitamente – con accesso libero – per l’influenza (a partire dai 6 mesi), per Tetano-Difterite-Pertosse- Poliomielite e Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella (bambini da 0 a 11 anni), Tetano-Difterite- Pertosse-Poliomielite/Tetano-Difterite-Pertosse, Morbillo-Parotite-Rosolio-Varicella e Covid-19 dai 12 anni in su.

Le altre vaccinazioni non menzionate potranno essere offerte in regime di co-pagamento, se non è prevista la gratuità come da normativa.