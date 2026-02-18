Otto escursioni gratuite per scoprire la Valle della Bevera. Si parte da Velmaio

Otto escursioni del giovedì mattina per riscoprire il patrimonio naturalistico e storico della Valle della Bevera. Prende il via un nuovo ciclo di passeggiate gratuite che toccherà i territori di Varese, Induno Olona, Arcisate, Viggiù, Malnate e Cantello, offrendo ai cittadini l’opportunità di esplorare boschi, aree umide e antichi mulini guidati da esperti del settore.

Alla scoperta del PLIS Valle della Bevera

L’iniziativa nasce per valorizzare il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) e prevede una serie di itinerari che si snodano tra sentieri naturalistici e testimonianze storiche. Il programma non si limiterà ai confini della valle, ma includerà anche tappe significative all’interno del Parco Campo dei Fiori e presso il Giardino Montano della Cittadella della Scienza, unendo così l’approfondimento scientifico al piacere del cammino all’aria aperta.

Il primo appuntamento tra Velmaio e Induno Olona

Il calendario si apre ufficialmente giovedì 19 febbraio con un percorso che partirà alle ore 9.30. I partecipanti si muoveranno da Velmaio verso Induno Olona percorrendo il sentiero 385D. Uno dei momenti centrali della mattinata sarà la visita alla chiesetta di San Pietro in silvis, un gioiello di architettura antica immerso nel verde. L’itinerario, classificato come facile, si sviluppa su circa 10 chilometri tra andata e ritorno, con una durata stimata di tre ore.

Una rete tra enti e territorio

Le attività sono promosse dal Parco Regionale Campo dei Fiori e coordinate dalla società Archeologistics. Il progetto gode del sostegno economico del programma SINTAB – Interreg Italia-Svizzera, confermando l’importanza della cooperazione transfrontaliera per la tutela e la promozione del paesaggio prealpino. «Invitiamo i cittadini – spiegano gli organizzatori – a partecipare a queste mattinate per riappropriarsi della bellezza dei nostri sentieri e conoscere meglio la storia dei mulini e delle chiese che punteggiano la valle».

Informazioni e modalità di iscrizione

Sebbene le escursioni siano completamente gratuite, la prenotazione è obbligatoria per garantire una gestione ottimale dei gruppi. Per iscriversi o ricevere maggiori dettagli sul programma completo del 2026, è possibile consultare il portale dedicato al turismo degli Insubri Parks oppure contattare direttamente Archeologistics tramite email o telefono.

https://insubriparksturismo.eu/esper…/JxTpIHa0FSpSMe7b41LC Info e iscrizioni:

info@archeologistics.it – 328 8377206