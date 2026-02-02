“Paesaggi Sonori”, a Cuvio e Maccagno un febbraio tra musical e grandi classici
La rassegna promossa da Momenti Musicali porta al Teatro Comunale di Cuvio le voci di Sara Ercoli e Maxime Tosi per un viaggio nei brani più famosi del cinema e di Broadway
La rassegna “Paesaggi Sonori” entra nel vivo del suo programma di febbraio con due appuntamenti imperdibili che spaziano dalle atmosfere sbrilluccicanti di Broadway alla profondità della musica classica. Il primo evento è fissato per sabato 7 febbraio a Cuvio, dove il palcoscenico del Teatro Comunale si trasformerà in un set cinematografico per la serata “Movie and Musical”. Un’occasione per riscoprire capolavori che hanno fatto la storia, da West Side Story a Grease, passando per l’intramontabile magia dei classici Disney.
Viaggio nel mondo del Musical a Cuvio
Lo spettacolo di sabato prossimo non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio narrativo. Attraverso il canto, la recitazione e la danza, il musical riesce a toccare temi profondi come l’emarginazione e i cambiamenti sociali con un linguaggio immediato ed emozionale. A guidare il pubblico tra le note sarà il narratore Ottavio Brigandì, che accompagnerà le performance canore di Sara Ercoli e Maxime Tosi, sostenute al pianoforte dal tocco di Enrico Salvato. L’obiettivo è esplorare quella «difficile semplicità» di un’arte che è specchio della cultura moderna.
Il maestro Riva all’Auditorium di Maccagno
Il calendario di “Paesaggi Sonori” proseguirà domenica 22 febbraio alle ore 17:00 presso l’Auditorium Bruno Compagnoni di Maccagno. Protagonista del pomeriggio sarà il maestro Riva con la seconda tappa della lezione-concerto intitolata “Luci e ombre”. Questo format, molto apprezzato dal pubblico, permette di avvicinarsi alla musica classica in modo guidato e consapevole, alternando l’esecuzione dei brani a spiegazioni che ne svelano i segreti compositivi e storici.
Una rete per la cultura del territorio
Il progetto “Paesaggi Sonori” nasce da una sinergia tra diverse realtà locali: è promosso da Momenti Musicali in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino. L’iniziativa gode inoltre del sostegno dei Comuni di Maccagno e Marchirolo, della Fondazione Comunitaria del Varesotto e della prestigiosa collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, con la possibilità per i partecipanti di lasciare un’offerta libera per sostenere la prosecuzione del progetto e la diffusione della cultura musicale nel Varesotto.
