Patente polacca falsa da convertire: 28enne rinviato a giudizio a Varese

È stato rinviato a giudizio con l’accusa di induzione al falso in atto pubblico un cittadino nigeriano classe 1996, denunciato per aver tentato di far convertire una patente di guida polacca risultata falsa in un certificato equipollente italiano.

I fatti risalgono al 12 aprile 2023 a Varese, quando l’uomo si sarebbe presentato agli uffici competenti chiedendo la conversione del documento estero. Dagli accertamenti sarebbe però emerso che la patente polacca era contraffatta, facendo così scattare la denuncia.

Questa mattina, al termine dell’udienza “predibattimentale“ davanti al giudice Francesco Anello, è stato disposto il rinvio a giudizio. La richiesta di andare a processo era stata avanzata dal pubblico ministero Antonia Rombolà ed è stata accolta dal giudice.

L’imputato è difeso dall’avvocato Mauro Pagani; in aula era presente il collega Gianmarco Piras. L’inizio del dibattimento è stato fissato per il primo luglio.

Il reato contestato al giovane riguarda l’induzione alla “falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici“