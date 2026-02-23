Per il Carnevale a Varese il Comitato per la Palestina è sceso in piazza con una barella

Anche questo sabato di Carnevale il Comitato Varesino per la Palestina ha scelto le strade della città per non dimenticare Gaza. Da oltre sei mesi, ogni settimana, il Comitato richiama l’attenzione dei varesini su quello che definisce “il genocidio in atto a Gaza”.

Stavolta la forma è stata quella di una presenza silenziosa ma visibile: una barella portata da due lettighieri, accompagnati da un giornalista, un medico e un soldato che li teneva nel mirino, in cammino tra la folla festante. «Sorpresa, o commozione; qualche volta partecipazione, oppure fastidio; sempre rispetto, mai indifferenza» scrivono i promotori, ricordando «gli 80mila uccisi e i 170mila feriti» e «i sudari insanguinati dei bimbi assassinati» portati simbolicamente per le vie del centro.

L’appuntamento ora è per sabato prossimo: dalle 16.30 alle 17.30 in piazza Garibaldino, quindici minuti di rumore — con pentole e mestoli — per «evocare la fame degli assediati». «Porta una pentola e un mestolo, o qualsiasi cosa ti aiuti a gridare il tuo NO!» è l’invito del Comitato.