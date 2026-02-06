Pietra Tonale a Busto Arsizio: il Gagarin si anima di suoni di confine e improvvisazione

Al Gagarin di Busto Arsizio ricerca di Sogliæ continua a scavare nel profondo ed esplorare i “suoni di confine” tra la composizione e l’improvvisazione. Domenica 15 febbraio, ore 19, il collettivo torinese Pietra Tonale, collettivo torinese tra le realtà più interessanti della scena sperimentale italiana contemporanea, sarà il protagonista della seconda serata della rassegna Sogliæ – Suoni di Confine. l nuovo appuntamento rientra nel mese di festeggiamenti per i dieci anni del circolo di via Galvani e segue l’ottimo esordio del primo febbraio con Chantal Acda. Il debutto della rassegna ha lasciato il segno con un pubblico raccolto e partecipe, che ha riempito ogni posto a sedere per ascoltare il folk moderno e incantevole della cantante belga (il trittico si concluderà poi con l’esibizione di Massimo Silverio, ndr).

Venti musicisti, jazz orchestrale ed elettronica

Pietra Tonale riunisce circa venti musicisti in un organico fluido che, dal 2016, indaga il confine tra gesto libero e struttura. Nel 2025 il gruppo ha pubblicato Disco Uno, la prima pubblicazione ufficiale che la critica e la formazione stessa descrivono come una «musica rupestre contemporanea». Il disco unisce downtempo sinfonico, jazz orchestrale ed elettronica per restituire un’esperienza sonora densa e stratificata, concepita fin dall’origine come uno spazio di ascolto condiviso.

PIETRA TONALE AL GAGARIN: COSE DA SAPERE

Le porte del circolo di via Galvani aprono alle 18, mentre la musica inizia alle 19. L’ingresso costa 6 euro alla porta o su piattaforma Dice. Come sempre, l’accesso è riservato ai soci e alle socie ARCI.

