Pietra Tonale a Busto Arsizio: il Gagarin si anima di suoni di confine e improvvisazione
Dopo il successo dell'esordio con Chantal Acda, la rassegna Sogliæ prosegue con il collettivo torinese e la sua musica rupestre contemporanea sospesa tra jazz orchestrale ed elettronica
Al Gagarin di Busto Arsizio ricerca di Sogliæ continua a scavare nel profondo ed esplorare i “suoni di confine” tra la composizione e l’improvvisazione. Domenica 15 febbraio, ore 19, il collettivo torinese Pietra Tonale, collettivo torinese tra le realtà più interessanti della scena sperimentale italiana contemporanea, sarà il protagonista della seconda serata della rassegna Sogliæ – Suoni di Confine.l nuovo appuntamento rientra nel mese di festeggiamenti per i dieci anni del circolo di via Galvani e segue l’ottimo esordio del primo febbraio con Chantal Acda. Il debutto della rassegna ha lasciato il segno con un pubblico raccolto e partecipe, che ha riempito ogni posto a sedere per ascoltare il folk moderno e incantevole della cantante belga (il trittico si concluderà poi con l’esibizione di Massimo Silverio, ndr).
Venti musicisti, jazz orchestrale ed elettronica
Pietra Tonale riunisce circa venti musicisti in un organico fluido che, dal 2016, indaga il confine tra gesto libero e struttura. Nel 2025 il gruppo ha pubblicato Disco Uno, la prima pubblicazione ufficiale che la critica e la formazione stessa descrivono come una «musica rupestre contemporanea». Il disco unisce downtempo sinfonico, jazz orchestrale ed elettronica per restituire un’esperienza sonora densa e stratificata, concepita fin dall’origine come uno spazio di ascolto condiviso.
PIETRA TONALE AL GAGARIN: COSE DA SAPERE
Le porte del circolo di via Galvani aprono alle 18, mentre la musica inizia alle 19. L’ingresso costa 6 euro alla porta o su piattaforma Dice. Come sempre, l’accesso è riservato ai soci e alle socie ARCI.
LEGGI ANCHE
Un mese di appuntamenti per il decennale del Circolo Gagarin
Al Gagarin le visioni nordeuropee di Chantal Acda battezzano la rassegna Sogliæ
ASCOLTA
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.