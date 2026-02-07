Pirata della strada individuato a Gallarate: decisiva l’indagine della Polizia Locale

Un’efficace attività investigativa ha permesso alla Polizia Locale di Gallarate di individuare in tempi record il responsabile di un grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi intorno alle ore 18:00. Il sinistro, classificato inizialmente in codice rosso, ha visto un’auto ribaltarsi a causa della manovra improvvisa di un altro veicolo.

La dinamica e l’omissione di soccorso

Attraverso i rilievi sul posto e la successiva ricostruzione, gli agenti hanno accertato la dinamica dei fatti: una vettura è uscita da un passo carraio senza rispettare la precedenza, il conducente del veicolo sopraggiungente, per evitare l’impatto, ha compiuto una manovra evasiva che ha causato il ribaltamento del mezzo. Il responsabile si è allontanato immediatamente dal luogo dell’incidente senza fermarsi a prestare assistenza ai due giovani feriti.

Le indagini e il provvedimento

Le operazioni di rintraccio sono state possibili grazie a un lavoro di squadra coordinato dal Comando, fondamentale è stata l’analisi delle immagini dei varchi cittadini e dei sistemi di sorveglianza dell’area. Gli incroci dei dati sui transiti hanno permesso di risalire rapidamente all’intestatario del mezzo, un residente della zona. L’uomo è stato convocato al Comando dove ha subito il ritiro della patente e la contestazione di tre violazioni al Codice della Strada. È stato inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso.

Il commento dell’amministrazione

L’assessore alla Sicurezza ha espresso il proprio ringraziamento al Corpo per la professionalità dimostrata: «Ancora una volta il Corpo ha dato prova di grande competenza, sia nel soccorso immediato che nell’attività investigativa. Chi provoca un incidente e fugge deve assumersi le proprie responsabilità; continueremo a sostenere il lavoro della Polizia Locale a tutela dei cittadini».