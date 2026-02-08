Porto Ceresio, proclamato il nuovo Sindaco dei Ragazzi: Emma Bianchi alla guida per il 2025/2026
Cerimonia alla scuola di Porto Ceresio per la proclamazione del Sindaco dei Ragazzi. Presenti i sindaci di Porto Ceresio, Besano e Brusimpiano a sostegno di un progetto di cittadinanza attiva
Si è svolta venerdì 6 febbraio, presso la scuola di Porto Ceresio, la cerimonia di proclamazione del nuovo Sindaco dei Ragazzi, un momento partecipato e significativo dedicato all’educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica.
Per l’anno scolastico 2025/2026 è stata eletta Emma Bianchi, che sarà affiancata dal vicesindaco Riccardo Palmisano e dal nuovo Consiglio dei Ragazzi.
Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Porto Ceresio Marco Prestifilippo, il sindaco di Besano Leslie Mulas e il sindaco di Brusimpiano Fabio Zucconelli, a testimonianza dell’attenzione che le istituzioni locali riservano a questo percorso educativo.
Il Consiglio dei Ragazzi risulta composto da Arianna Curatolo, Alitzah Torneli, Nicol Pilato, Chiara Palmisano, Bianca Vittori, Mattia Bertino, Filippo Arioli, Stefano Consoli, Yasser Chakri, Sara Materia, Mattia Bianchi, Ludovica Luraschi e Matteo Parola.
Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla scuola e alla professoressa Valentina Orlando per la valenza sociale e formativa del progetto, che accompagna le nuove generazioni nella scoperta del senso civico, della responsabilità e dell’impegno per il bene comune.
