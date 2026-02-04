“Prima i bambini”: Varese celebra il Mese per la Vita tra mostre, conferenze e concorsi
Il gruppo "Insieme per la vita" promuove un ricco calendario di eventi per tutto febbraio. Monsignor Gioia: «Non c'è pace se si scartano i nascituri». Nel 2025 il Centro di Aiuto alla Vita ha sostenuto la nascita di 37 bambini
Mettere al centro i più piccoli e riflettere sul valore dell’esistenza in ogni sua fase. Con questo spirito il gruppo “Insieme per la vita”, che riunisce diverse associazioni del territorio, lancia le iniziative per il Mese della Vita 2026. Un percorso che intreccia fede, scienza e partecipazione cittadina, ispirato dall’appello di Papa Francesco e dalle parole di Papa Leone XIV: «Se si scartano i nascituri, non ci sarà pace».
«Vogliamo offrire occasioni per sostenere la vita in ogni circostanza», spiega Monsignor Gabriele Gioia, Prevosto di Varese. «Partiamo dal punto di vista dei piccoli per interrogarci su come vorrebbero che andassero le cose».
La bellezza della differenza: mostra al Battistero
Uno degli eventi centrali sarà l’esposizione “Uomo-donna nella comune dignità”, allestita presso il Battistero di San Giovanni dal 13 al 21 febbraio. La mostra si propone di approfondire la differenziazione sessuale da una prospettiva multidisciplinare (scientifica, antropologica e teologica), affermando l’identità di maschio e femmina nella loro comune dignità. L’inaugurazione ufficiale, curata da Monsignor Gioia, è fissata per venerdì 13 febbraio alle ore 15:00.
Gli incontri: Monsignor Napolioni a Biumo
Sabato 14 febbraio, l’Oratorio di Biumo Superiore ospiterà Monsignor Napolioni, Vescovo di Cremona e Delegato CEI per la famiglia. L’incontro sarà un momento di riflessione sulla necessità di un “esame di coscienza” collettivo che parta proprio dalle necessità dei bambini: dal nascere al diritto alla felicità.
Creatività e socialità: concorsi e AperiVita
Le attività coinvolgono direttamente anche i più giovani con il concorso “Il mondo che vorrei per i bimbi che nasceranno”, aperto fino al 31 marzo. Bambini e ragazzi potranno inviare testi o disegni che raccontino momenti di pace e idee per un mondo più felice.
Non mancheranno momenti di aggregazione:
AperiVita: Sabato 14 febbraio, un momento di festa e condivisione.
Cineforum a Malnate: Presso l’oratorio di Piazza San Martino, proiezioni venerdì 6 febbraio (“Giovani Madri”) e venerdì 20 febbraio (“La Vita da Grandi”).
I numeri del Centro di Aiuto alla Vita (CAV)
Dietro gli eventi c’è un impegno quotidiano e silenzioso. Gli ultimi dati diffusi dal CAV di Varese confermano l’importanza del presidio sul territorio: nell’ultimo anno sono stati 37 i bambini aiutati a nascere e 49 le mamme accolte e sostenute nel loro percorso.
Per il regolamento dei concorsi e le prenotazioni alle visite guidate è possibile consultare il sito ufficiale: www.vitavarese.org.
