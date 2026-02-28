Pro Patria – Virtus Verona, la gara in diretta
I tigrotti affrontano i ragazzi di Gigi Fresco in una gara fondamentale per continuare a sperare nella salvezza
Dopo la sconfitta contro l’Union Brescia al “Rigamonti”, la Pro Patria ora è impegnata allo “Speroni” per una vera e propria battaglia per la salvezza contro la Virtus Verona. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
