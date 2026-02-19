Varese News

“Progetto Anemone”: due serate gratuite su gravidanza e post parto a Castellanza

Al Working Class di via don Minzoni, incontri con un’ostetrica esperta in allattamento e una psicologa specializzata in dinamiche relazionali ed emotive

Il benessere delle famiglie e la salute perinatale tornano al centro del dibattito a Castellanza. Dopo il successo degli appuntamenti di febbraio, il “Progetto Anemone” propone due nuove serate gratuite presso il Working Class di via don Minzoni, dedicate ad approfondire le sfide e le emozioni che accompagnano la gravidanza e il post parto. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, mira a offrire un supporto concreto e professionale ai futuri e neogenitori del territorio.

I prossimi appuntamenti di marzo

Il calendario di marzo si apre lunedì 3 con l’intervento di Eleonora Zuccarini, ostetrica ed esperta in allattamento con certificazione internazionale IBCLC. Durante l’incontro, la professionista illustrerà l’importanza della figura dell’ostetrica non solo durante i nove mesi di attesa, ma soprattutto nella fase delicata del puerperio. Lunedì 17 marzo, invece, la psicologa e psicoterapeuta Erica Volpi guiderà una riflessione su baby blues e depressione post parto, fornendo ai partecipanti gli strumenti per riconoscere i segnali di disagio e affrontarli correttamente.

Supporto multidisciplinare e podcast

Il Progetto Anemone si distingue per un approccio a 360 gradi che coinvolge diverse figure professionali: psicologi, ostetriche e specialisti si alternano per trattare temi che spaziano dal sonno del neonato al ruolo dei padri, fino a tematiche più specifiche come la fertilità e l’endometriosi. Per chi non potesse partecipare in presenza, l’iniziativa ha previsto una versione podcast di tutti gli incontri, disponibile sulla piattaforma Spotify.

Informazioni e modalità di partecipazione

Entrambi gli incontri inizieranno alle ore 19:00 e sono a ingresso libero e gratuito. Per chi desiderasse maggiori dettagli o volesse restare aggiornato sulle prossime attività, è possibile contattare l’organizzazione via mail (ilprogettoanemone@gmail.com) o seguire il profilo Instagram dedicato.

Pubblicato il 19 Febbraio 2026
