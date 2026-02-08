Varese News

Gallarate/Malpensa

“Psicologia in dialogo”, quattro incontri ad Arsago Seprio per ascoltare il disagio

Al Centro culturale Concordia un ciclo di appuntamenti dedicati a disturbi alimentari, bullismo, affettività e difficoltà di apprendimento. Gli incontri si terranno tra febbraio e maggio 2026 con ingresso libero

psicologia psicologo

“Psicologia in dialogo” è un ciclo di quattro incontri promosso dal Comune di Arsago Seprio, pensato per offrire spazi di ascolto, informazione e confronto sui principali disagi psicologici che coinvolgono bambini, adolescenti e adulti.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso il Centro culturale Concordia di Arsago Seprio, con inizio alle 21.00, e affronteranno temi di grande attualità: dai disturbi del comportamento alimentare al bullismo, dall’educazione all’affettività fino ai disturbi dell’apprendimento.

Il primo incontro è in programma il 16 febbraio 2026 ed è dedicato ai disturbi del comportamento alimentare (DCA), con un approfondimento su come riconoscerli, prevenirli e affiancare adolescenti e adulti. Si prosegue il 23 marzo con un focus sul bullismo, per comprenderne le dinamiche e individuare strumenti di prevenzione e intervento.

Il terzo appuntamento, il 13 aprile, sarà dedicato a affettività e relazionalità, con particolare attenzione all’educazione emotiva di bambini e adolescenti. Il ciclo si chiuderà il 18 maggio 2026 con una panoramica sui disturbi dell’apprendimento, per imparare a riconoscerli e sostenere i ragazzi nel percorso scolastico e personale.

Gli incontri saranno condotti dalla dottoressa Letizia Imbriano e dalla dottoressa Federica Montagnoli. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.