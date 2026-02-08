“Psicologia in dialogo”, quattro incontri ad Arsago Seprio per ascoltare il disagio
Al Centro culturale Concordia un ciclo di appuntamenti dedicati a disturbi alimentari, bullismo, affettività e difficoltà di apprendimento. Gli incontri si terranno tra febbraio e maggio 2026 con ingresso libero
“Psicologia in dialogo” è un ciclo di quattro incontri promosso dal Comune di Arsago Seprio, pensato per offrire spazi di ascolto, informazione e confronto sui principali disagi psicologici che coinvolgono bambini, adolescenti e adulti.
Gli appuntamenti si svolgeranno presso il Centro culturale Concordia di Arsago Seprio, con inizio alle 21.00, e affronteranno temi di grande attualità: dai disturbi del comportamento alimentare al bullismo, dall’educazione all’affettività fino ai disturbi dell’apprendimento.
Il primo incontro è in programma il 16 febbraio 2026 ed è dedicato ai disturbi del comportamento alimentare (DCA), con un approfondimento su come riconoscerli, prevenirli e affiancare adolescenti e adulti. Si prosegue il 23 marzo con un focus sul bullismo, per comprenderne le dinamiche e individuare strumenti di prevenzione e intervento.
Il terzo appuntamento, il 13 aprile, sarà dedicato a affettività e relazionalità, con particolare attenzione all’educazione emotiva di bambini e adolescenti. Il ciclo si chiuderà il 18 maggio 2026 con una panoramica sui disturbi dell’apprendimento, per imparare a riconoscerli e sostenere i ragazzi nel percorso scolastico e personale.
Gli incontri saranno condotti dalla dottoressa Letizia Imbriano e dalla dottoressa Federica Montagnoli. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
