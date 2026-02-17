Quindicenne ruba mascara e rossetti al supermercato: denunciata dalla polizia di Como
Accompagnata in questura la ragazzina è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano per furto aggravato
La polizia di Stato di Como, nella serata di lunedì ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato una 15enne straniera (origini pakistane) residente in città e in regola con le norme sul soggiorno.
Verso le 19.30 di ieri, una volante è stata indirizzata presso un supermercato di via Pasquale Paoli a Como, dove era segnalato un furto di merce e dove l’addetto alla vigilanza aveva fermato la responsabile del reato.
Giunti sul luogo della segnalazione i poliziotti hanno preso in consegna la 15enne e riconsegnato al supermercato circa 100 euro di merce, tra rossetti, mascara e prodotti per il trucco, dopodiché ascoltato le testimonianze dell’addetto alla vigilanza ricostruendo lo svolgersi dei fatti.
Dal racconto è emerso che ad entrare nel supermercato fossero in realtà due le ragazzine, che immediatamente hanno destato sospetto nell’addetto alla sicurezza, il quale le ha seguite con le telecamere a circuito chiuso dell’esercizio commerciale, notando che una delle due, la 15enne pakistana fermata, aveva fatto incetta di prodotti di cosmetica, infilandoli nel giubbotto e oltrepassare le casse senza pagare, dividendosi poco prima dall’amica che è riuscita a lasciare la struttura indenne.
Accompagnata in questura la ragazzina è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano per furto aggravato e raggiunta in breve tempo dal padre al quale i poliziotti hanno riaffidato la figlia.
