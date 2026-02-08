Riccardo Lorello conquista il bronzo nei 5.000 metri di speed skating

Riccardo Lorello conquista la medaglia di bronzo olimpica nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano-Cortina. L’atleta di Rho, 23 anni, L’atleta di Rho, 23 anni, sale sul podio al termine di una gara che lo ha visto protagonista fin dalle prime fasi. Lorello ha segnato uno dei migliori tempi della giornata, imponendosi nella terza batteria con il crono di 6’09”22, a pochi decimi dal record olimpico. Una prestazione straordinaria per il giovanissimo atleta, che lo ha mantenuto a lungo in testa alla classifica provvisoria.

Con l’ingresso in gara dei favoriti, il risultato finale si è definito nelle ultime batterie. L’azzurro Davide Ghiotto ha registrato un tempo di poco inferiore al pattinatore di Rho, mentre il norvegese Sander Eitrem ha stabilito il nuovo record olimpico, facendo scalare Lorello al terzo posto definitivo.

Per l’atleta dell’Esercito, cresciuto sportivamente a Rho, si tratta di un risultato di grande valore, ottenuto davanti al pubblico di casa e che conferma il suo posto tra i migliori interpreti mondiali della distanza.

Riccardo Lorello, un ragazzo della nostra terra

Classe 2002, tesserato per lo Skating Rho, la società dove il padre continua ad allenare, Lorello non ha mai dimenticato le proprie radici. Lo ha ribadito anche in un incontro ufficiale avvenuto un anno fa al Comune di Rho, alla presenza del sindaco Andrea Orlandi e dell’assessora allo sport Alessandra Borghetti: «Pattinerò per la città di Rho, per Milano, per la Lombardia, per tutto quello che mi rappresenta». Oggi Riccardo fa parte del gruppo sportivo dell’Esercito Italiano, un’opportunità che gli consente di dedicarsi completamente all’attività agonistica e di costruire il proprio futuro nello sport.

Rho è entrata in pieno clima olimpico con la città è vestita a festa. «Stiamo vivendo questo momento come una grandissima opportunità – dichiara il sindaco Andrea Orlandi – e anche una fortuna, perché ospitare sul proprio territorio due discipline olimpiche – il pattinaggio di velocità e l’hockey – è qualcosa di straordinario. Vogliamo che i valori olimpici, dalla condivisione alla pace, fino alla fratellanza tra i popoli, siano alla base di tutto anche nella nostra città».

Lo racconta bene anche la bellissima mostra inaugurata oggi, 8 febbraio, realizzata in collaborazione con il Consolato dei Paesi Bassi, che parla proprio di amicizia tra popoli e condivisione. «Il pattinaggio su ghiaccio è uno sport meraviglioso – sottolinea il primo cittadino – perché mette tutti sullo stesso piano: in Olanda è lo sport nazionale, fa parte della cultura, e si può vedere un membro della famiglia reale pattinare accanto a un bambino o a un anziano. Questa è la bellezza che unisce i popoli ed è alla base dei valori olimpici». Nel pomeriggio il sindaco sarà ovviamente sugli spalti a tifare Riccardo Lorello: «Siamo con lui e speriamo che possa ottenere il suo miglior risultato, magari regalando anche una bella sorpresa»