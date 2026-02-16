Riaprono le iscrizioni per i servizi di pre e post scuola nelle scuole di Saronno
Dal 16 al 28 febbraio le famiglie che non hanno ancora attivato il servizio possono presentare domanda per pre scuola e post scuola nei tre Istituti Comprensivi cittadini
Il Comune di Saronno ha riaperto le iscrizioni ai servizi di pre e post scuola per le scuole dell’Infanzia e Primarie dei tre Istituti comprensivi cittadini. Le domande potranno essere presentate da lunedì 16 febbraio fino a sabato 28 febbraio.
L’avviso è rivolto esclusivamente alle nuove attivazioni: non riguarda quindi le famiglie che già usufruiscono del servizio e che devono procedere con il rinnovo secondo le modalità già previste.
Il servizio di pre scuola sarà attivo dalle 7.30 fino all’inizio delle lezioni, offrendo un supporto alle famiglie che necessitano di anticipare l’ingresso dei bambini.
Per quanto riguarda il post scuola, sono previste diverse fasce di uscita:
dalla fine delle lezioni fino alle 16.45 con uscita libera
seconda uscita dalle 17.15 alle 17.25
terza uscita dalle 17.45 alle 18.00
Un’organizzazione pensata per rispondere alle diverse esigenze lavorative delle famiglie e garantire flessibilità negli orari di ritiro.
Le famiglie interessate alle nuove iscrizioni trovano tutte le informazizoni su sito del Comune a questo link
