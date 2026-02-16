Rinviato a giudizio per frasi discriminatorie l’organizzatore del Remigration summit di Gallarate
Le accuse riguarderebbero alcune frasi scritte nel 2023. Indagini della Procura della repubblica di Como. La raccolta fondi per coprire le spese legali
“Incitamento alla discriminazione razziale“: è l’accusa alla quale dovrà rispondere in un tribunale Andrea Ballarati, l’estremista remigrazionista organizzatore del Remigration summit celebratori a Gallarate la scorsa primavera.
Lo ha specificato lo stesso attivista in un video sulla sua pagina Instagram e lo ha confermato lui stesso nel pomeriggio di lunedì. Le accuse mosse dai magistrati della Procura di Como però non hanno nulla a che vedere con la parata xenofoba avvenuta al teatro Condominio di Gallarate.
Le accuse riguardano invece alcuni messaggi resi pubblici e attribuibili a Ballarati in relazione al fallimento delle politiche d’integrazione, alla condizione di diversi stati europei «oramai sull’orlo di diventare a maggioranza di immigrati», motivo per il quale «è giunto il momento di reagire e lottare».
Ballarati ha confermato la veridicità dei video postati sui social e dei loro contenuti, nei quali viene dato avvia ad una campagna di raccolta fondi attraverso una piattaforma on line per coprire le spese legali della sua difesa. Ballarati ha 24 anni e vive fra Como e la Svizzera dove si è appena laureato alla Usi in Economia, a Lugano.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.