Riqualificazione di piazza Grigioni: Gornate Civica chiede chiarezza e gli atti sul secondo lotto

Nuova presa di posizione del gruppo consiliare Gornate Civica sulla riqualificazione di piazza Grigioni. Il consigliere Claudio Montanari ha presentato una nuova istanza di accesso agli atti per ottenere la documentazione completa relativa al secondo lotto dei lavori e al Piano della sosta, chiedendo all’amministrazione comunale di fornire chiarimenti puntuali.

Una richiesta che arriva dopo le criticità emerse con il primo lotto dell’intervento. «Dopo i disagi emersi con il Lotto 1, non possiamo permetterci altri errori»dice Montanari, che punta il dito in particolare sulla gestione dei parcheggi e sulle condizioni della nuova pavimentazione.

Parcheggi e commercio al centro delle critiche

Secondo il consigliere di Gornate Civica, il primo lotto avrebbe già prodotto effetti negativi evidenti. «Abbiamo assistito a una drastica riduzione dei parcheggi senza alcuna compensazione – sottolinea – un colpo durissimo per il commercio locale e per la vivibilità del centro».

Un tema che torna centrale anche in vista del secondo lotto. Tra le domande poste con l’istanza di accesso agli atti c’è infatti il numero effettivo di posti auto che verranno eliminati e l’eventuale introduzione di zone a disco orario per favorire la sosta breve a servizio dei negozi.

Degrado e protezione della piazza

Altro punto critico riguarda lo stato della nuova pavimentazione. «La pavimentazione appena posata mostra già segni di degrado a causa della mancanza di dissuasori – afferma Montanari – è inaccettabile che un’opera nuova sia già in queste condizioni».

Per questo l’istanza chiede di chiarire quali misure di protezione del suolo, come dissuasori o arredi urbani, siano previste nel secondo lotto per evitare la sosta irregolare e il deterioramento del resto della piazza.

Tra gli aspetti tecnici sui quali Gornate Civica chiede trasparenza figurano anche le barriere architettoniche e il verde pubblico. Il gruppo consiliare vuole verificare se il progetto rispetti effettivamente le norme sull’accessibilità previste dal PEBA e quale sarà l’impatto complessivo delle nuove sistemazioni a verde.

“Non opposizione, ma responsabilità”

Montanari respinge l’idea di una contrapposizione politica pregiudiziale. «La nostra non è un’opposizione pregiudiziale, ma un atto di responsabilità – conclude – i documenti richiesti sono già stati inviati alla Provincia, quindi non ci sono scuse: l’amministrazione li fornisca immediatamente».

Secondo il consigliere, i cittadini hanno il diritto di conoscere nel dettaglio come verranno utilizzate le risorse pubbliche e quale sarà il futuro assetto del centro del paese. Il gruppo Gornate Civica attende ora una risposta dal responsabile del settore tecnico e dal sindaco entro i termini di legge, riservandosi di informare la cittadinanza non appena la documentazione sarà resa disponibile.