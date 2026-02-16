Rissa con bottigliate in testa a Varese, 800 euro di multa
I tre uomini erano stati denunciati dalla pattuglia intervenuta sul posto subito dopo l’accaduto avvenuto nel 2021. la decisione durante l'udienza predibattimentale
Udienza predibattimentale, lunedì 16 febbraio, davanti al giudice Davide Alvigini, chiamato a valutare la posizione di tre imputati accusati del reato di rissa.
Uno dei tre, un cittadino algerino del 1981, ha scelto la strada del patteggiamento: per lui è stata concordata una pena di 800 euro di multa, oltre alla confisca e successiva distruzione di una bottiglia di vetro, corpo del reato collegato ai fatti contestati. L’uomo è stato assistito dall’avvocato Elisa Benetazzo.
Diversa la posizione degli altri due imputati, un tunisino e un algerino (rispettivamente nati nel 1986 e nel 1975), che hanno invece deciso di affrontare il rito ordinario. A difenderli sono gli avvocati Gianmarco Piras e Oscar Canzoneri.
Nel corso dell’udienza, il pubblico ministero Arianna Cremona ha chiesto il rinvio a giudizio per procedere al dibattimento.
Secondo quanto ricostruito nel capo d’imputazione, all’uomo che ha patteggiato viene contestato di aver lanciato una bottiglia colpendo alla testa uno degli altri contendenti, durante un episodio avvenuto a Varese nell’aprile 2021, in viale Milano, intorno alle 16:30. Le lesioni non sono state contestate formalmente poiché, come emerso, non vi fu referto medico.
