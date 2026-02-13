Rubano cosmetici al supermercato, coppia denunciata dalla polizia di Stato di Como

La Polizia di Stato di Como, giovedì sera, ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso due cittadini rumeni, una donna di 26 anni ed un uomo di 38, incensurati e senza fissa dimora.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso un supermercato di via Carloni a Como in quanto, tramite il 112 NUE, era stato segnalato un furto e dove i due responsabili erano stati bloccati dalla vigilanza interna.

I poliziotti una volta sul posto, hanno raccolto la testimonianza dell’addetto alla sorveglianza che ha riferito di aver visto la donna girare fra le corsie con atteggiamento sospetto e prelevare dagli scaffali numerosi articoli del reparto cosmetici e giunta in cassa, unitamente all’uomo che l’accompagnava, ha pagato solo una lattina di Coca Cola, omettendo di saldare il resto che nascondeva sotto al giubbotto.

I due soggetti sono stati accompagnati in Questura e denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso e la merce riconsegnata alla proprietà.