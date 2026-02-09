Saronno in lutto, addio alla professoressa Patrizia Panella: “Insegnava con passione autentica”

Una notizia che ha colpito profondamente il mondo della scuola saronnese. Il Liceo “G.B. Legnani” piange la scomparsa della professoressa Patrizia Panella, stimata docente di inglese, mancata nella mattinata di domenica 8 febbraio.

In un messaggio colmo di commozione, l’istituto ha voluto ricordare l’impegno e l’entusiasmo con cui la professoressa Panella ha vissuto la sua missione educativa. Per lei, la scuola non era solo un luogo di lavoro, ma una parte vitale e integrante della sua quotidianità.

«A tutti mancherà una collega, una professoressa e una donna animata da una grande e autentica passione educativa», scrivono dal liceo, sottolineando il vuoto lasciato in una comunità che l’ha sempre considerata un punto di riferimento per dedizione e umanità.

L’ultimo saluto

Per chi desiderasse rendere omaggio alla professoressa, la camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria di Uboldo, in via Dante Alighieri 109.

Le esequie si terranno martedì 10 febbraio alle ore 16.15 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Saronno, dove colleghi, studenti ed ex allievi si stringeranno attorno alla famiglia per l’ultimo saluto a una donna che ha dedicato la vita alla formazione delle nuove generazioni.