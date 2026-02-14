Saronno, Veronesi (Lega): “Condannare le minacce di morte a Tovaglieri”
Il segretario cittadino della Lega Lombarda di Saronno interviene dopo le intimidazioni all’europarlamentare per un gesto simbolico compiuto al Parlamento europeo
Angelo Veronesi, segretario cittadino della Lega Lombarda di Saronno, esprime solidarietà all’europarlamentare Isabella Tovaglieri dopo le minacce di morte ricevute in seguito a un gesto compiuto al Parlamento europeo.
Nel suo intervento, Veronesi sottolinea come «sia necessario che tutte le forze politiche condannino le minacce di morte contro Isabella Tovaglieri», ribadendo che l’eurodeputata «ha espresso una legittima opinione in modo democratico presso il Parlamento europeo denunciando gli eccidi di un regime totalitario come quello iraniano».
Il gesto al Parlamento europeo
Al centro della polemica c’è il gesto simbolico con cui Tovaglieri ha stracciato una foto di un leader politico e religioso iraniano. Un’azione definita «forte» dallo stesso Veronesi, ma che – sostiene – non può giustificare silenzi o attenuanti rispetto alle minacce ricevute.
«Il gesto può essere considerato forte, ma non giustifica il silenzio o chi sostiene che se la sia cercata» – afferma il segretario cittadino della Lega Lombarda.
Nel comunicato viene posto anche un paragone con altri episodi avvenuti in piazza, come il rogo di bandiere di Stati esteri, chiedendosi se quei gesti abbiano suscitato lo stesso livello di reazione o di condanna.
“Richiamo ai valori della Repubblica”
Veronesi richiama esplicitamente i valori fondanti della Repubblica, nel giorno in cui si guarda agli 80 anni dal 1946 al 2026. «Serve davvero un richiamo ai valori della Repubblica», scrive il segretario, sostenendo che la libertà di opinione non possa essere messa in discussione o limitata attraverso intimidazioni.
Secondo il segretario leghista, chi giustifica minacce o violenze contro un avversario politico non si riconoscerebbe nei principi della Costituzione.
Il messaggio si chiude con una dichiarazione netta: «Piena solidarietà a Isabella Tovaglieri. Viva la Repubblica, voce del verbo vivere».
