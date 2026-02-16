Schianto a Varese alla Rasa con due auto coinvolte: ferite due ragazze, una vettura si ribalta
È avvenuto in zona Motta Rossa, lungo la via Provinciale Rasa, all’altezza della pizzeria. Sul posto vigili del fuoco e tra mezzi di soccorso sanitario
Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Varese, in zona Motta Rossa, lungo la via Provinciale per la Rasa, all’altezza della pizzeria.
L’allarme è scattato intorno alle 11.30 per uno scontro tra due auto, con tre persone coinvolte: una giovane di 29 anni, un uomo di 82 anni e una donna (età non specificata).
Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, una vettura che procedeva in direzione Brinzio sarebbe andata dritta senza fermarsi, forse a causa di un malore del conducente.
A quel punto un’auto che arrivava da Varese, nel tentativo di evitare l’impatto, avrebbe sterzato bruscamente, finendo per ribaltarsi e terminando la corsa contro la recinzione del parcheggio della pizzeria.
Nell’auto cappottata, a quanto riferito, due ragazze sarebbero rimaste ferite, anche se al momento non risultano conseguenze gravi.
Sul posto sono stati allertati i Vigili del Fuoco di Varese, la Polizia Locale e i mezzi di soccorso coordinati da Soreu Laghi, con due ambulanze (Sos Malnate e Croce Rossa Gavirate) e automedica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.