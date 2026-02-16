Varese News

Schianto a Varese alla Rasa con due auto coinvolte: ferite due ragazze, una vettura si ribalta

È avvenuto in zona Motta Rossa, lungo la via Provinciale Rasa, all’altezza della pizzeria. Sul posto vigili del fuoco e tra mezzi di soccorso sanitario

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Varese, in zona Motta Rossa, lungo la via Provinciale per la Rasa, all’altezza della pizzeria.

L’allarme è scattato intorno alle 11.30 per uno scontro tra due auto, con tre persone coinvolte: una giovane di 29 anni, un uomo di 82 anni e una donna (età non specificata).

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, una vettura che procedeva in direzione Brinzio sarebbe andata dritta senza fermarsi, forse a causa di un malore del conducente.
A quel punto un’auto che arrivava da Varese, nel tentativo di evitare l’impatto, avrebbe sterzato bruscamente, finendo per ribaltarsi e terminando la corsa contro la recinzione del parcheggio della pizzeria.

Nell’auto cappottata, a quanto riferito, due ragazze sarebbero rimaste ferite, anche se al momento non risultano conseguenze gravi.

Sul posto sono stati allertati i Vigili del Fuoco di Varese, la Polizia Locale e i mezzi di soccorso coordinati da Soreu Laghi, con due ambulanze (Sos Malnate e Croce Rossa Gavirate) e automedica.

Pubblicato il 16 Febbraio 2026
