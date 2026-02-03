Si alza la quota neve, mercoledì pioggia in pianura e montagne imbiancate
Le previsioni del Centro geofisico prealpino per i prossimi giorni. Pioggia in pianura e rialzo termico nei prossimi giorni. Occhio alle nebbie al mattino
Dopo la spruzzata di bianco, neve scesa a tratti anche forte nella prima mattina di martedì, per i prossimi giorni dovremo aspettarci cieli abbastanza nuvolosi, ma senza altri fiocchi, almeno a quote di pianura e di valle.
Martedì sono scesi pochi centimetri nei fondovalle via via in crescita a quote più alte fino a raggiungere gli oltre 20 centimetri scesi al Campo dei Fiori dunque a oltre mille metri sul livello del mare.
Per i prossimi giorni è prevista una lieve attenuazione dei fenomeni che si traduce in cieli ancora piuttosto nuvolosi e piogge, relegando la neve come si accennava a quote più alte.
Dunque ciò che rimane di martedì sarà una giornata nuvolosa ma asciutta o con solo nevischio in montagna, forse rare schiarite verso sera. Le previsioni sono del Centro geofisico prealpino.
Mercoledì “molto nuvoloso o coperto, con piogge che riprendono nel corso della mattinata a partire dalla pianura padana, diffuse nel pomeriggio. Neve oltre i 1000 m“.
Giovedì “al mattino in parte soleggiato con nebbie e qualche nuvola in dissoluzione. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dal Piemonte ma nuove piogge solo dalla notte. Limite neve oltre 1200 m. Temperature massime in rialzo.”
La tendenza per i giorni a venire parla di un venerdì 6 febbraio piovoso fino alle prime ore del mattino con miglioramenti nel pomeriggio. Neve oltre i 1200 m circa. Sabato 7 in parte soleggiato. Nuvolosità irregolare. Nebbie al mattino sulla pianura, massime verso i 10/12°C.
