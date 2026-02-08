“Smaschera la tua bolletta”: a Castello Cabiaglio tre appuntamenti per consumi consapevoli e comunità energetiche

Nel borgo di Castello Cabiaglio continua il percorso di cittadinanza attiva promosso nell’ambito delle azioni del progetto SREC, finanziato da Fondazione Cariplo con il bando Alternative 2024. Dopo il laboratorio dedicato all’uso consapevole del denaro, l’attenzione si sposta sull’energia con tre appuntamenti dal titolo “Smaschera la tua bolletta”.

Il ciclo, condotto dall’Associazione Co‑Energia (capofila del progetto), è rivolto ai soci della CERS e a tutti gli interessati e propone un laboratorio interattivo di consapevolezza elettrica: dalla lettura della bolletta alle tariffe, dalle buone abitudini di consumo fino al significato concreto di entrare in una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale.

Si parte lunedì 16 febbraio, in occasione dell’evento “M’illumino di meno”, con una serata conviviale a lume di candela (ore 19.00–22.00) presso la Biblioteca di Castello Cabiaglio: apericena condivisa, formazione di base pre-laboratorio e un cerchio di canto per introdurre i temi dei successivi incontri.

Il percorso prosegue lunedì 23 febbraio (ore 18.00–20.00, online) e si conclude domenica 1 marzo (ore 10.00–15.00, in presenza) ancora alla biblioteca del paese. Durante gli incontri si risponderà a domande pratiche – quanto e come consumo? ho il contratto giusto? come posso risparmiare? cosa succede se entro nella CERS? – con strumenti utili e immediatamente applicabili.

Il laboratorio è indirizzato ai soci dell’Associazione Energia Solidale ETS, ma aperto a tutti gli interessati. Partecipazione gratuita, con iscrizione gradita.

Per informazioni e iscrizioni: cers.cabiaglio@gmail.com – 329 7904021.