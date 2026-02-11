Tecnologia del riciclo e amore per la divisa: la volante di cartone che ha aperto le porte della Questura di Varese
A Caronno Varesino un progetto di inclusione nato tra i banchi di scuola ha trasformato materiali da riciclo in un simbolo di cittadinanza
Una volante fatta di cartone e plastica recuperata, una paletta ritagliata con cura e il sogno di un ragazzo. A volte la legalità non passa attraverso i codici, ma attraverso un laboratorio di tecnologia.
Succede alla scuola Macchi di Caronno Varesino. Qui, un giovane studente e la sua docente di sostegno, la professoressa Marta Chittano, hanno deciso di dare una seconda vita ai materiali di scarto, trasformandoli nei simboli della Polizia di Stato. Più che un compito in classe, è stato un esperimento di tecnologia applicata che ha scommesso sull’intuizione individuale e su una creatività capace di guardare oltre gli schemi.
Il progetto ha poi varcato i cancelli dell’istituto per arrivare direttamente alla Questura di Varese. Le creazioni sono state consegnate agli agenti, che hanno accolto il ragazzo omaggiandolo con il cappello ufficiale e l’album della Polizia.
