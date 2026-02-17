Torna il Carnevale fernese: sabato 21 febbraio la sfilata, giovedì grasso cena in maschera

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno fernese: il Carnevale fernese è pronto a colorare le strade del paese con una delle sfilate in maschera più rinomate della provincia e non solo. L’appuntamento è per sabato 21 febbraio, quando carri, gruppi mascherati e tante famiglie animeranno il centro in un pomeriggio di festa pensato per tutte le età.

Il Carnevale fernese inizierà però già giovedì 19 febbraio, in occasione del giovedì grasso, con la tradizionale cena in maschera all’oratorio San Giovanni XXIII alle 19.30. Il menù prevede polenta e bruscitt. Il costo è di 10 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini. Le iscrizioni devono essere consegnate in segreteria parrocchiale o in oratorio entro lunedì 16 febbraio.

Quanto al sabato del Carnevale vero e proprio, il ritrovo è fissato alle 14 nella sala consiliare di via Roma 51, dove alle 14 verranno simbolicamente consegnate le chiavi del paese al “Matto”. Alle 14.15 partirà il corteo verso l’oratorio e alle 14.30 prenderà il via la sfilata dei carri allegorici. Il percorso attraverserà alcune delle vie principali del paese, con soste nelle piazze, per poi concludersi intorno alle 16 all’oratorio San Giovanni XXIII, dove proseguirà la festa.

Protagoniste, come sempre, saranno le associazioni fernesi, vere guest star dell’evento, che con il loro impegno e la loro creatività contribuiscono a rendere la manifestazione un momento di comunità molto sentito. Quest’anno, a grande richiesta, è attesa anche una presenza speciale: il “VentriloComico”, il più noto ventriloquo d’Italia, che al termine della sfilata animerà la festa in oratorio con uno spettacolo dedicato ai più piccoli, ma capace di coinvolgere e divertire anche gli adulti.

Non mancheranno frittelle e chiacchiere, per un pomeriggio all’insegna dell’allegria, tra musica, colori e tanta voglia di stare insieme.