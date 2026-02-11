Torna il Carnevale Tresiano: a Lavena Ponte Tresa due giorni di festa con Re Guzz e Regina Piota

Il Carnevale Tresiano torna ad animare Lavena Ponte Tresa con un ricco programma di eventi tra sabato 14 e martedì 17 febbraio. Una manifestazione che con le sue due giornate di festa e un’organizzazione sempre scrupolosa, negli anni è diventata uno dei Carnevali più importanti della zona, capace di richiamare pubblico anche dai comuni limitrofi e dal vicino Canton Ticino, grazie alla sua tradizione, ai carri allegorici e alla partecipazione di gruppi e associazioni del territorio.

Due giornate di festa tra musica, sfilate, gastronomia e animazione per tutte le età, nel regno delle “loro Maestà” Re Guzz e Regina Piota, simboli storici della manifestazione.

Sabato 14 febbraio: inaugurazione e Carnevale in piazza

La prima giornata si svolgerà interamente in piazza Don Attilio Sangiorgio, cuore della festa.

Si parte alle 10 con l’accensione delle caldaie delle loro Maestà Re Guzz e Regina Piota. In programma giochi, magie e animazione per grandi e piccoli, accompagnati dalla musica dell’orchestra I Kapatosta.

Alle 12 spazio alla gastronomia: trippa, risotto, costine, salamini e patatine saranno protagonisti del pranzo in piazza.

Il momento ufficiale arriverà alle 15 con l’inaugurazione del Carnevale Tresiano: il sindaco Massimo Mastromarino consegnerà le chiavi della città ai regnanti Re Guzz e Regina Piota, dando simbolicamente inizio al regno del Carnevale. Seguirà la sfilata dei Monarchi e della Corte per le vie del “Reame”, accompagnata dalle note della Reale Banda. Alle 16.30 le loro Maestà premieranno tutte le mascherine presenti.

La giornata si concluderà alle 19.30 con il “Carnevale in piazza”, serata danzante in maschera con Dj Davide Falsone. Torneranno in funzione le caldaie con salamni, patatine e altre specialità. L’ingresso è libero.

Martedì 17 febbraio: carri allegorici e gran finale

Il secondo appuntamento sarà martedì 17 febbraio. Alle 11 in piazza Europa si riaccenderanno le caldaie delle loro Maestà.

Alle 13.30 in via Zanzi, in località Parco Hirschhorn, è previsto il raduno dei carri allegorici.

Alle 14.30 partirà la sfilata dei carri per le vie del Reame, con arrivo in piazza Europa dove si terrà la cerimonia di riconsegna delle chiavi della città, atto conclusivo del Carnevale Tresiano 2026.

In caso di maltempo la manifestazione non avrà luogo.