Tra pittura veneta e salute: due incontri con la cooperativa San Martino
Doppio appuntamento questa settimana, con la cultura e il tema socio-politico del diritto alla salute
Due appuntamenti ravvicinati, dedicati all’arte e ai temi della sanità pubblica, caratterizzano l’iniziativa culturale promossa da Alleanza Cooperativa San Martino nei prossimi giorni, con il coinvolgimento di realtà associative e civiche del territorio.
Il primo incontro è in programma giovedì 12 febbraio alle ore 21 a Lonate Pozzolo, presso l’oratorio di via Giovanni XXIII, 59. L’appuntamento, dal titolo “I colori dolci e schietti della pittura veneta”, rientra nell’undicesima serie di “Percorsi d’arte” ed è affidato al professor Giampaolo Livetti.
La serata propone un viaggio nella tradizione pittorica veneta, mettendone in luce le caratteristiche cromatiche ed espressive. L’iniziativa è organizzata da Alleanza Cooperativa San Martino in collaborazione con il Circolo Fotografico Bustese e il Gruppo culturale della Comunità Pastorale San Paolo VI, che riunisce Ferno, Lonate Pozzolo, Sant’Antonino e Tornavento.
“Cara sanità”, la rassegna su sanità e diritto alla salute
Il secondo appuntamento si terrà venerdì 13 febbraio alle ore 21 a Ferno, nella sede di via Mazzini, 16, ed è il secondo incontro della serie “Cara Sanità”. La rassegna è promossa dal gruppo consiliare Cambiare Ferno, in collaborazione con Medicina Democratica, SPI-CGIL e Alleanza Cooperativa San Martino, e intende offrire uno spazio di confronto sui temi della salute e dell’organizzazione dei servizi sanitari.
Relatori della serata saranno il dottor Angelo Barbato, medico e ricercatore dell’Istituto Mario Negri, e la dottoressa Rossana Laporta, pediatra dell’ambito distrettuale di Gallarate. A moderare l’incontro sarà Nunzia Demurtas, consigliera comunale del gruppo Cambiare Ferno.
